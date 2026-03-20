Dodik sa Mandićem: Složno raditi u korist srpskog naroda

Dodik je rekao da nastavlja da teži dobrim odnosima sa Crnom Gorom, iako ova zemlja u prošlosti nije pokazivala dobar odnos prema Republici Srpskoj.

Istakao je da je Crna Gora ignorisala za vrijeme vlasti Mila Đukanovića činjenicu da je Republika Srpska nezaobilazni faktor u Dejtonskom sporazumu.

"Više su se bazirali na kontakte sa Sarajevom, zanemarivajući Srpsku, a danas je to malo bolje zahvaljujući Mandiću koji razumije realnost", rekao je Dodik.

On je dodo da sa Mandićem želi da nastavi međupartijsku saradnju i da su Mandićeva partija i SNSD dokazane patriotske snage koje su u nemogućim okolnostima prioritet u svom političkom radu stavile na nacionalni i narodni interes.

"Mandić je zbog toga prolazio razne torture u Crnoj Gori, prošao sam i ja i prolazim ih i dalje, jer uporno branim naš nacionalni identitet", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da postoji političko opredjeljenje za nastavak evropskog puta, ali da to mora biti pod uslovima prihvatljivim za Republiku Srpsku, a ne pod ponižavajućim, kakvi su do sada bili.

Republika Srpska Dodik o zakonu o predsjedniku Republike: Možda bi najbolje bilo da se donese bez mene

"Idemo tim putem, ali sa mnogo negativnih iskustava da se svakim od tih projekata ide na dodatnu centralizaciju i unitarizaciju BiH. Tu smo oprezni, ali naš glavni strateški cilj jeste eventualna EU", rekao je Dodik, dodajući da Evropa ima ozbiljne probleme.

Mandić je rekao da je neophodno da političke organizacije iz Crne Gore, Republike Srpske i Srbije imaju dobru komunikaciju i da rade složno u korist srpskog naroda, gdje god da živi.

"Dodika sam upoznao o stepenu koji je dostigla Crna Gora na putu prema EU. Sve države u kojima živi srpski narod opredijeljene su da budu na evropskom putu i dio Unije. Crna Gora je sticajem okolnosti najdalje odmakla na tom putu", rekao je Mandić.

On je istakao da granice koje su uspostavljene nisu prepreka kulturnom, duhovnom, a ni svakom drugom identitetu koji karakteriše srpski narod.