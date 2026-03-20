Je li vrijeme da Republika Srpska dobije zakon o predsjedniku?

Oduzimanjem mandata Miloradu Dodiku, Republika Srpska našla se u najvećoj i do sada nezapamćenoj ustavno-pravnoj krizi. Udruženim djelovanjem nelegitimnog Kristijana Šmita i institucija BiH, osporena je funkcija predsjednika Srpske, a bez predsjednika nema ni zakona, ugrožen je rad institucija, trpe građani.

Zato je vrijeme da Republika Srpska dobije Zakon o predsjedniku, kojim bi se detaljno definisale njegove nadležnosti, a pravno zaštitile institucije Srpske.

„Onog momenta kada su se okomili na funkciju predsjednika Republike, to je momenat gdje Republika Srpska bez njega može ući u ozbiljnu neozbiljnost. Ponavljam, postoje stvari i akti koje mi kao Narodna skupština donosimo. Međutim, potrebno je da predsjednik proglasi ukaz. Ukoliko nemamo taj dio, ovo sve prije toga nema nikakvu korist“, rekao je Mladen Ilić, član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Svaka ozbiljna i organizovana država ima Zakon o predsjedniku, pa nema ništa sporno u tome ni da ga ima Republika Srpska, ali kod nas se sve, pa i to politizuje, poruka je iz SNSD-a.

„Nismo mnogo stvari regulisali vezano za to, jer je ovdje prisustvo stranaca učinilo da mnogi funkcioneri u Republici Srpskoj od strane tih stranaca i muslimana iz Sarajeva, zajedno sa nekom opozicijom, svakog čovjeka koji je na funkciji zgade narodu, ali odgovorna društva imaju takve zakone i treba donijeti takav Zakon“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Ništa protiv usvajanja Zakona o predsjedniku nemaju ni u bošnjačkim političkim strankama. Ćamil Duraković smatra da bi detaljno trebalo definisati nadležnosti predsjednika, ali i potpredsjednika.

„Time bi se moralo definisati šta se dešava u slučaju trajne i privremene spriječenosti predsjednika, šta su to potpredsjednici, osim nekakve maskote koje neko može kažnjavati i raditi sa njima šta god želi, koji nemaju nikakve ovlasti, koji zavisno o tome šta kaže drugi izabrani zvaničnik“, kaže Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.

U Narodnu skupštinu još nije stigla inicijativa o donošenju pomenutog zakona, pa je još rano da se govori o tome kada bi se mogao naći pred poslanicima.

„Imamo dovoljan broj poslanika da to izglasamo, a ja mislim da bi se i opozicija mogla pridružiti na Zakon o predsjedniku Republike“, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Ustav Republike Srpske definisao je nadležnosti i ovlaštenja predsjednika, ali to nikako ne isključuje potrebu donošenja Zakona o predsjedniku, kako bi se definisale pojedine odredbe, kojih u Ustavu starom više od tri decenije i po mišljenju pojedinih pravnih eksperata zrelom za promjene, nema. Jer, oni koji su kreirali najviši pravni akt tada vjerovatno ni slutili nisu da bi funkcija predsjednika Srpska mogla biti dovedena u pitanje zbog samovolje jednog stranca.