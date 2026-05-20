Nestao hrvatski ronilac: Veliki zaron pokrenuo opsežnu potragu

20.05.2026 21:50

U toku je potraga za roniocem koji je nestao kod ostrva Lokrum, a na terenu su angažovane brojne spasilačke ekipe, uključujući policiju, Lučku kapetaniju, HGSS i vatrogasce.

Instruktor ronjenja nestao je u utorak oko 16:30 časova tokom organizovane ronilačke ture sa grupom stranih državljana, nedugo nakon dolaska na lokaciju grupnog zarona sa spoljne strane ostrva Lokrum, gdje je dubina mora između 15 i 20 metara.

U akciji potrage učestvuje i vatrogasni brod Orlando sa posadom dubrovačkih vatrogasaca, kao i vatrogasni ronioci iz Splita i Metkovića.

"U toku je potraga za nestalim roniocem kod ostrva Lokrum. U potragu su, pored pripadnika MUP-a, Lučke kapetanije i HGSS-a, uključeni vatrogasni brod Orlando sa posadom JVP Dubrovački vatrogasci, kao i vatrogasni ronioci iz JVP Grada Splita i JVP Metković", objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica na Fejsbuku.

Podsjetimo, akciju traganja i spasavanja pokrenula je Nacionalna centrala za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) nakon dojave o nestanku instruktora ronjenja, državljanina Hrvatske. Prijava je primljena posredstvom Pomorske i aerodromske policije Dubrovnik.

