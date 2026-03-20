Šta donosi zakon o podsticajima u privredi?

20.03.2026

19:11

Privreda Republike Srpske uskoro dobija nove podsticaje. Privrednici bi mogli dobiti do 1.000 KM podsticaja po radniku za povećanje plate.

Zakon predviđa i podsticaje za investicije, uz minimalan iznos ulaganja od 50.000 KM bez PDV-a.

"Ovim zakonom uređuju se još dvije vrste podsticaja i to podsticaji za ulaganja i podsticaji za ulaganja od posebnog značaja", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Podsticaj za ulaganja dodjeljuje se u cilju tehnološkog unapređenja privrede i njene tranzicije na zelenu i cirkularnu ekonomiju.

"Podsticaj za ulaganja od posebnog značaja dodjeljuje se s ciljem unapređivanja konkurentnosti privrede Republike i njenog ravnomjernog regionalnog razvoja, transfera novih tehnologija, podsticanja novog zapošljavanja, kao i ostvarivanja drugih pozitivnih ekonomsko-socijalnih efekata, čime se značajno utiče na razvoj Republike", navedeno je u prijedlogu zakona o podsticajima u privredi.

Pravo na podsticaj za ulaganje imaju privredni subjekti sa sjedištem u Republici Srpskoj čija je osnovna djelatnost iz sektora prerađivačke industrije.

"Posebno naglašavam da je predloženi zakon u funkciji jačanja domaće privrede, povećavanje izvoza, tehnološke modernizacije, regionalnog razvoja, povećanje standarda zaposlenih u privredi Republike Srpske", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Iz privredne komore poručuju da podsticaji ciljaju efikasnije poslovanje te održivi rast plata radnika.

"Tehnološko unapređenje i digitalizacija privrede je jedna od glavnih reformskih mjera koje je komora kroz svoje programske i reformske akte već duži niz godina zagovara s ciljem povoljnijeg poslovnog okruženja u Republici Srpskoj", rekao je Dragan Šepa, generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske.

Zakon će omogućiti da već u aprilu bude raspisan javni poziv za dodjelu podsticaja poslodavcima.

"Očekujemo da će u okviru tog javnog poziva biti subvencionisan određen broj poslodavaca kao i u prethodnom periodu. Iznos tih podsticaja će biti negdje oko 23 miliona KM", rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

U izradi Prijedloga zakona učestvovali su socijalni partneri čiji su prijedlozi i sugestije uvršteni u tekst ovog akta.

Više iz rubrike

Млијеко

Republika Srpska

Isplaćeni podsticaji za mlijeko za novembar i decembar

5 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Бањалуци са предсједником Скупштине Црне Горе Андријом Мандићем.

Republika Srpska

Dodik sa Mandićem: Složno raditi u korist srpskog naroda

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o zakonu o predsjedniku Republike: Možda bi najbolje bilo da se donese bez mene

7 h

0
Добре вијести за возаче: Нема поскупљена регистрације возила у Српској

Republika Srpska

Dobre vijesti za vozače: Nema poskupljena registracije vozila u Srpskoj

10 h

0
