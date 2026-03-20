Kristina otkrila detalje burnog odnosa sa Kristijanom Golubovićem

Kristina Spalević progovorila je o bivšem partneru Kristijanu Goluboviću, sa kojim ima dvojicu sinova. Kristina je Kristijana po drugi put napustila, a kako kaže, više mu se neće vraćati.

Kristina ističe da u odnosu nije bila zaštićena od Kristijana.

"Tačno je da sam bila zaštićena od svega, ali nisam imala zaštitu od njega", rekla je iskreno.

"Nije me podržavao, govorio mi je “ti da imaš talenat ja bih te podržavao”, govorila je Kristina koja priznaje da nije imala podršku.

"Nije pronašao ni jednu vrlinu, jedina mu je bila ta što volim pse", rekla je u kratkoj najavi predstojeće emisije Bunker Kristina.

Nakon raskida Kristina se vozi tramvajem

Inače, ekipa Blica uhvatila je Kristinu kako čeka tramvaj na stanici.

"Znala sam da će me neko vid‌jeti, jer moram da idem prevozom na posao i generalno me ne prepoznaju ljudi, ali razmišljam sad će neko da me vidi i da se smije, ali sve je to za ljude. Prošli put ste me isto čekali, tako da me vi prepoznajete, a u prevozu već ne znam gledala sam u pod. Ne stidim se samo se ne snalazim, ali moram da naučim i kad sam ušla u tramvaj razmišljam da me ne uhvati kontrola u prevozu", našalila se Kristina, a onda se osvrnula na cijelu situaciju koja joj se trenutno dešava sa bivšim partnerom Kristijanom.

"Dobro sam i nasmijana sam nakon svega, jer su mi d‌jeca živa i zdrava. Nisam željela da se oglašavam i iskreno ne znam ni šta da kažem. Ovo je drugi i posljednji put da se rastajemo. Trenutno se bavim d‌jecom i poslom, a i sin mi je bio bolestan tako da mi je značilo da “napunim baterije” na njegova leđa i okružena sam prijateljima i porodicom. Moram da kažem još jednom, nisam ga prijavila za fizičko nasilje, već za psihičko i uvrede koje postoje i to je on sam rekao. Razmišljam koliko mi je “Blic poligraf” izmalerisao jer je naslov da hoću da se razvedem i to se desilo, a trenutno kontakt imamo samo preko trećih lica odnosno preko njegove sestre i prijateljice."