Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

Povratak s odmora iz zemalja poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore može se pretvoriti u pravi finansijski košmar ukoliko u prtljažniku nosite domaće delicije.

Evropska unija primjenjuje rigorozna pravila o uvozu namirnica životinjskog porijekla, pa omiljeni sir iz bakine kuhinje ili domaća rakija često završe u kanti za smeće uz paprene novčane kazne.

DOMAĆI SIR I SLANINA SU STROGO ZABRANjENI

Carinska uprava propisuje jasne uslove za unos robe u ličnom prtljagu, što uključuje hranu, alkohol, duhan i lijekove. Domaći proizvodi životinjskog porijekla, poput ručno pravljenog sira ili slanine iz trećih zemalja, načelno su zabranjeni. Meso, mlijeko i mliječni proizvodi smiju se unositi samo u izuzetnim slučajevima.

S druge strane, dozvoljeno je ponijeti do dva kilograma meda, jaja, proizvoda od jaja, mlijeka u prahu ili hrane za kućne ljubimce, pod uslovom da su namijenjeni za ličnu upotrebu. Hljeb, kolači, konditorski proizvodi i termički obrađeni proizvodi od jaja mogu se unositi bez ograničenja količine. Ukoliko roba premašuje dozvoljene količine, ona mora proći veterinarsku kontrolu na posebnim graničnim prijelazima kao što su Bajakovo, Stara Gradiška ili aerodrom u Beču, uz obavezno predočenje veterinarskog certifikata. U suprotnom, roba se oduzima i uništava, a putnik se suočava s novčanom kaznom, piše austrijski Kosmo.at.

STROGA PRAVILA ZA DUVAN I ALKOHOL

Količine alkohola i duvana koje putnici iz država izvan EU smiju unijeti strogo su ograničene. Putnici mogu unijeti 16 litara piva, 4 litra vina, 1 litar žestokog pića s više od 22% alkohola (poput rakije), te 2 litra pića s nižim procentom alkohola. Ova ograničenja vrijede isključivo za ličnu potrošnju putnika starijih od 17 godina.

Posebnu pažnju treba obratiti na duvan, jer su pravila u drumskom saobraćaju znatno stroža nego na aerodromima. Dok u avionu možete imati 200 cigareta, na kopnenim granicama dozvoljeno je samo 40 cigareta (dvije kutije), 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana za pušenje. Što se tiče novčanih vrijednosti, roba u putničkom prometu oslobođena je carine do iznosa od 300 evra u drumskom saobraćaju, odnosno 430 evra u avio i pomorskom saobraćaju. Za putnike mlađe od 15 godina ta granica iznosi svega 150 evra.

Takođe, lični lijekovi se mogu unijeti u količini potrebnoj za maksimalno mjesec dana liječenja, uz obaveznu doktorsku potvrdu. Za lijekove koji sadrže opojne droge, dozvoljena je količina za samo pet dana. Gotovinu u iznosu od 10.000 evra ili više obavezno morate prijaviti carini pri svakom ulasku ili izlasku iz EU, podsjeća austrijski portal Kosmo.at.