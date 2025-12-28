D‌jevojka se snimala tokom vožnje brzinom od 134 km/h preko mosta na kojem je ograničenje 60 km/h te je snimke objavila na svojim društvenim mrežama.

D‌jevojka je vozeći brzinom od 134 km/h preko Studentskog mosta u Mostaru ozbiljno ugrozila bezbjednost učesnika u saobraćaju, znatno premašivši dopuštenih 60 km/h. Snimak opasne vožnje objavila je na društvenim mrežama, javlja Bljesak.info.

Čitateljka koja je fotografije i videozapis dostavila ovom portalu istaknula je kako most svakodnevno koriste studenti, pješaci, d‌jeca, biciklisti i vozači.

"Ovakva nesavjesna vožnja predstavlja ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Ovakvi primjeri ponašanja samo povećavaju rizik od nove tragedije", napisala je čitateljka.

Materijali su proslijeđeni Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radi daljnjeg postupanja.