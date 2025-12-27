Humanost na djelu, kvad klubovi obradovali mališane

Humanost na djelu. To su danas pokazala dva kvad kluba iz Banjaluke. Obradovali su najmlađe povodom praznika

"Na kraju uvijek je najbitnije nama da se okupimo i da humanitarno sve to zaokružimo", rekao je Branko Čavić, član kvad kluba Petrićevac.

"Mislim da je najvažnije da na kraju godine zapravo usrećimo naše najmlađe, mislim da je nakon toga najvažnije okupljanje učesnika i ljubitelja ovih mašina", kaže Nemanja Kostadinović, član kvad kluba Petrićevac.

Vozači kvadova su pokazali da humanost nema prepreka. Prvo su podijelili novogodišnje paketiće mališanima iz Roditeljske kuće "Iskra" u Banjaluci. Koliko je djeci sve ovo značilo, najbolje govore osmijesi na njihovim licima. Neki su imali priliku i da se provozaju na kvadu.

"Da, sad sam se i vozila na kvadu", kaže Matea Makitan, Roditeljska kuća "Iskra"

"Kako su došli ovdje, zato što brinu za nas i žele nam sve dobro", rekla je Kristina Mićanović, Roditeljska kuća "Iskra".

Vožnja je nastavljena do centra grada. Tamo su ih dočekala djeca iz Centra „Zaštiti me“ i štićenici "Plavog svijeta."

"Našoj djeci generalno znači svaki vid pažnje i kad ih se neko sjeti, pa makar to bilo samo za novogodišnje praznike, pogotovo kad su ovako malo neobičniji načini, prvo smo imali motoriste, sad imamo kvadove i onu su presrećni za ovakve događaje", rekla je Božidarka Tomašević, predsjednica Udruženja "Plavi svijet".

Jedan od organizatora humanitarne akcije kaže da je danas prodefilovalo 30 kvadova i da je skupljeno oko 5 hiljada KM.

"Nije cilj samo novčano što se tiče poklona, nego ovo mislim da je sevap, da se ova djeca provozaju i budu oduševljeni", kaže Duško Skakić, član kvad kluba Extreme Banjaluka

Humanost ne traži velike riječi, već mala i iskrena djela. Upravo ovakve akcije grade društvo u kojem niko ne ostaje po strani.