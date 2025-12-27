Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

Izvor:
27.12.2025
Pojačan je saobraćaj i duža su čekanja granici sa Hrvatskom na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Gužva je i na ulazu u BiH na graničnom prelazu Gradiška, kao i u Brodu i Orašju.
Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, kažu u AMS-u.
