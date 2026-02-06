Koštao 600 miliona dolara: Ovo je najskuplji film ikada snimljen

Više od četiri godine nakon premijere, blokbaster „Ratovi zvijezda“ i dalje drži prvo mjesto na listi najskupljih filmova ikada snimljenih.

Ogroman budžet pratila su i ogromna očekivanja publike, jer je riječ o filmu koji je (za sada) zaključio jednu od najvećih i najuticajnijih filmskih franšiza u istoriji.

Serijal filmova „Ratovi zvijezda“ obilježio je nekoliko generacija gledalaca. Originalna trilogija iz 1970-ih i 1980-ih kasnije je dobila prednastavke, a zatim i nastavak trilogije.

Nakon što je saga o Luku Skajvokeru završena 1983. godine filmom „Povratak Džedaja“, očekivanja za finale nove trilogije bila su izuzetno velika.

Film „Ratovi zvijezda: Uspon Skajvokera“ trebalo je da stavi tačku na čitavu sagu – i to sa produkcijskim budžetom koji ranije nije bio čuven.

O čemu se radi u filmu “Uspon Skajvokera”?

Radnja filma dovodi sukob između Otpora i Prvog reda do vrhunca. Rej (Dejzi Ridli) nastavlja potragu za odgovorima o svom porijeklu i vezi sa Silom, dok se Kajlo Ren (Adam Drajver) suočava sa sopstvenom ulogom u nasljeđu Sita, prenosi Blic.

Fin (Džon Bojega) i Po Dameron (Oskar Ajzak) su ponovo na prvim linijama fronta, boreći se protiv nove, prijeteće sile. U isto vrijeme, car Palpatin (Ijan Mekdiarmid) se vraća iz sjenke, dovodeći u pitanje sudbinu čitave galaksije.