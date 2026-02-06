Logo
Large banner

Operacija Beograd: Koliko vrijedi jedan život?

Izvor:

ATV

06.02.2026

20:53

Операција Београд: Колико вриједи један живот?

'Operacija Beograd' je jugoslovenski akcioni film iz 1968. godine u režiji Žike Mitrovića.

Radnja prati grupu aktivista, radnika beogradske fabrike šećera i željezničke stanice, koji su dobili zadatak da oslobode sovjetskog oficira koji se nalazio u oborenom američkom avionu na putu ka sastanku Velike trojke u Teheranu.

Nepredviđene okolnosti dovešće glavne likove u tešku moralnu dilemu: spasiti jednog čovjeka ili ga žrtvovati kako bi se spasili mnogobrojni drugi ljudi.

'Operacija Beograd' subota u 21 čas i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

najbolji filmovi

domaći filmovi

vikend

Large banner

Više iz rubrike

Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Emisije

Bitno: O diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske

1 d

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Emisije

Bitno: O visokom obrazovanju u Republici Srpskoj

2 d

0
Битно: Регионални протест теретних превозника

Emisije

Bitno: Regionalni protest teretnih prevoznika

3 d

0
У првом плану: Зоран Стевановић

Emisije

U prvom planu: Zoran Stevanović

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Spektakl zagarantovan: Svečano otvorene Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini

22

44

Centralne vijesti ATV-a, 06.02.2026.

22

28

Zečević za ATV: Štednja nije ništa drugo nego odgođena potrošnja

22

21

Zvezda pala poslije drame u Areni

22

16

Cvijanović sa zamjenikom državnog sekretara SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner