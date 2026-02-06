Operacija Beograd: Koliko vrijedi jedan život?

'Operacija Beograd' je jugoslovenski akcioni film iz 1968. godine u režiji Žike Mitrovića.

Radnja prati grupu aktivista, radnika beogradske fabrike šećera i željezničke stanice, koji su dobili zadatak da oslobode sovjetskog oficira koji se nalazio u oborenom američkom avionu na putu ka sastanku Velike trojke u Teheranu.

Nepredviđene okolnosti dovešće glavne likove u tešku moralnu dilemu: spasiti jednog čovjeka ili ga žrtvovati kako bi se spasili mnogobrojni drugi ljudi.

'Operacija Beograd' subota u 21 čas i 30 minuta.