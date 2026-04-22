Eskalacija – Napadnut još jedan brod u Ormuskom moreuzu

22.04.2026 11:23

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Sukob na Bliskom istoku – 54. dan. Američki predsjednik Donald Tramp objavio je sinoć da je na zahtjev Pakistana produžio prekid vatre, dogovoren 8. aprila.

Dva broda napadnuta su danas u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska vojska.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napao je kontejnerski brod, oštetivši ga, ali nije bilo povređenih, preneo je AP.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva britanske vojske nije odmah identifikovao ko je pucao na drugi brod, ali se sumnja da je Iran.

U drugom napadu, teretni brod je saopštio da je na njega pucano i da je zaustavljen u vodi.

Iran

Amerika

brodovi

Sukob

Ormuski moreuz

