Uvodi se doživotna zabrana pušenja za sve rođene poslije 2008. godine

ATV
22.04.2026 10:05

Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године
Britanski 17-godišnjaci i svi mlađi od njih suočiće se sa doživotnom zabranom kupovine cigareta, nakon što je Zakon o duvanu i vejpovanju usvojen u britanskom Parlamentu.

I Donji i Gornji dom (Dom komuna i Dom lordova) britanskog Parlamenta dogovorili su se oko konačnog nacrta zakona koji bi trebalo da spreči svakoga rođenog posle 1. januara 2009. godine da počne da puši kako bi se stvorila „generacija bez duvanskog dima“.

Kada nacrt bude dobio i kraljevsku saglasnost, ministri će takođe imati nova ovlašćenja za regulisanje proizvoda od duvana, za vejpovanje i sa nikotinom, uključujući ukuse i pakovanje takvih proizvoda.

To je samo deo niza mera usmerenih na rešavanje zdravstvenih efekata pušenja, jednog od vodećih uzroka smrti, invaliditeta i lošeg zdravlja u Velikoj Britaniji koji se mogu sprečiti.

Vejpovanje će biti zabranjeno u automobilima koji prevoze decu, na igralištima i ispred škola, kao i u bolnicama, kada bude proširen set zakona kojima se reguliše zabrana pušenja.

Nova pravila dozvoljavaće vejpovanje ispred bolnica jer se na taj način pruža podrška onima koji pokušavaju da ostave cigarete.

Ugostiteljski objekti na otvorenom, poput bašta pabova i širih otvorenih prostora kao što su plaže i privatni otvoreni prostori, nisu uključeni u planove o zabranama. Ljudi će takođe moći da nastave da puše i koriste elektronske cigarete u svojim domovima.

„Ovog popodneva stižemo do kraja putovanja ovog zakona kroz Parlament. To je zakon koji će stvoriti prekretnicu – generaciju bez duvanskog dima. To je, u stvari, najveća intervencija javnog zdravlja u jednoj generaciji i uveravam sve plemenite lordove da će spasiti živote“, poručila je ministarka zdravlja Velike Britanije Džilijan Meron obraćajući se u Gornjem domu.

Iako je nacrt novog zakona prihvaćen u oba doma Parlamenta, ima onih koji se protive predviđenim merama jer takav zakon „uznemirava veliki broj ljudi u toj industriji, uključujući i trgovce na malo“.

(sputnik srbija)

