Iran napao brod kod Ormuskog moreuza

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Iranske snage otvorile su vatru na trgovački brod u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu je plovilo pretrpjelo značajna oštećenja, saopštila je britanska služba za pomorsku bezbjednost.

Kako navode, posada nije povrijeđena.

Incident dodatno pojačava tenzije u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

Kontejnerskom brodu prišao je manji ratni brod povezan sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), koji je otvorio vatru bez prethodnog upozorenja putem radija, saopštila Organizacija za pomorski saobraćaj Velike Britanije (UKMTO), prenosi Si-En-En.

U napadu je pričinjena značajna šteta na komandnom mostu plovila, a posada je bezbjedna.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo požara niti izlivanja zagađujućih materija u more.

Britanska vojno-civilna služba koja prati bezbjednost pomorskog saobraćaja nije navela detalje o zastavi broda niti njegovoj tačnoj lokaciji u trenutku incidenta.

