Bivši slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ obmanuo je kolege u vladi da bi obezbjedio njihovu podršku za transfer vojne opreme Ukrajini, izjavio je zamjenik premijera Robert Kalinak.

Nakon što su danas objavljeni dijelovi intervjua sa dva člana bivše slovačke vlade koji su rekli da ih je Nađ obmanuo uvjeravajući da sistem protivvazdušne odbrane "S-300" prebačen u Ukrajinu ima adekvatnu zamjenu, Kalinak je naveo da je Slovačka sada primorana da se oslanja na pomoć saveznika.

On je istakao da nijedna od evropskih zemalja nije prebacila Ukrajini svu svoju vojnu opremu koja čini sistem protivvazdušne odbrane, kao što je to učinila Slovačka, prenio je informativni kanal TA3.