Osoba iz najužeg Trampovog kruga: Ko je Karolin Livit koja se sastala sa delegacijom Srpske

Sastanak, održan u Bijeloj kući, sa jednom od bližih Trampovih saradnica svakako je potvrda odličih odnosa nove američke administracije i rukovodstva Srpske.

Republika Srpska Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

Livit, i kao portparol Bijele kuće i kao savjetnik za medije, svakako je osoba koja uživa veliko povjerenje američkog predsjednika.

Zahvaljujući svojoj poziciji, Livit je često bila u prvom planu javnih obraćanja u ime predsjednika Trampa, štiteći njegove političke stavove i odgovarajući na teška pitanja medija, koji po običaju "udaraju" po republikanskom predsjedniku.

Republika Srpska Cvijanović: Hvala Karolini Levit na srdačnom prijemu i divnom razgovoru

Njena sposobnost da snažno zastupa administraciju i sve ono za šta se MAGA (Make America Great Again) pokret zalaže, nije prošlo nezapaženo ni nakon imenovanja.

"Kerolajn je pametna, čvrsta i pokazala se kao veoma efikasan komunikator", rekao je Tramp.

Kao portparol Trampove administracije Livit ima ključnu ulogu u oblikovanju poruka koje upućuje Bijela kuća, objašnjavanju političkih odluka i odbrani politike predsjednika pred javnosti. Analitičari su saglasni da joj je Tramp ukazao veliku povjerenje kada ju je imenovao na jednu od najvidljivijih pozicija u vladi.

Ko je Karolin Livit

Rođena u Nju Hempširu, Livit je studirala komunikacije i političke nauke na koledžu Sent Anselm, katoličkom koledžu u svojoj matičnoj državi.

Dok je još bila na studijama, stažirala je u Foks njuzu i u Trampovoj pres-službi Bijele kuće. Za Politico je 2020. godine rekla da je kroz ta iskustva stekla svoj „prvi uvid u svijet štampe“, što ju je, kako je navela, navelo da nastavi karijeru u oblasti odnosa s medijima.

Livit je počela da radi u svojoj prvoj Bijeloj kući ubrzo nakon što je diplomirala 2019. godine, najprije kao predsjednički pisac, a kasnije kao pomoćnica sekretara za štampu, navodi se na internet-stranici njene kandidature za Kongres 2022. godine.

„Pomagala sam u pripremi sekretarke za štampu Kejli Mekeneni za brifinge pod visokim pritiskom i borila se protiv pristrasnih mejnstrim medija“, navodi se na njenom sajtu.

Nakon što je napustila Bijelu kuću, Livit je bila direktorka komunikacija Eliz Stefanik, istaknute republikanske kongresmenke koju je novoizabrani predsjednik Donald Tramp imenovao za ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama. Kerolin je napustila tu funkciju kako bi se kandidovala za Kongres, osvojivši republikansku nominaciju za prvi kongresni okrug Nju Hempšira 2022. godine, ali je na opštim izborima poražena od demokrate Krisa Papasa.

Prethodni rekorder imao je 29 godina

Livit se predstavila kao snažan zagovornik sprovođenja zakona i čvrstih granica, uključujući „nultu toleranciju na ilegalnu imigraciju“, ističući da će raditi na tome da se obezbijedi završetak graničnog zida.

U januaru 2024. godine pridružila se Trampovoj trećoj kandidaturi za predsjednika SAD kao sekretarka za štampu njegove kampanje.

Izabrana za najmlađeg sekretara za štampu Bijele kuće u istoriji SAD. Prethodni rekorder bio je Ron Zigler, koga je na tu poziciju 1969. godine imenovao predsjednik Ričard Nikson, kada je imao 29 godina.