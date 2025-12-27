Logo
Dodik: Doboj prvi koncentracioni logor u Evropi, 110 godina istine koju su pokušavali da izbrišu

27.12.2025

12:34

Foto: RTRS

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da 110 godina od početka internacije Srba u dobojski logor predstavlja 110 godina borbe protiv zaborava i namjerne istorijske nepravde.

"Doboj je na današnji dan 1915. godine pretvoren u logor smrti za Srbe, organizovan od Austrougarske monarhije, sa jasnim ciljem slamanja srpskog naroda u BiH u želji da zatru nacionalni identitet srpskog naroda i na ovim prostorima formiraju takozvanu 'bosansku naciju'.

Tim neljudskim činom Austrougari su pokrenuli etničko čišćenje uz rijeku Drinu s namjerom da u taj prazan prostor nasele nesrpsko stanovništvo, a Srbe sa tog područja interniraju u ovaj, a kasnije u druge koncentracione logore", istakao je Dodik za Srnu povodom obilježavanja 110 godina od početka internacije Srba u dobojski logor kroz koji je prošlo 45.000 ljudi, dok je ubijeno 12.000 srpskih logoraša.

Dodik je podsjetio da su u ovom logoru, na prostoru nekadašnje vojne bolnice za austrougarske konje, bili smješteni žene, djeca i starci koji su i u neljudskim uslovima, ipak, uspjeli da sačuvaju srpski slobodarski duh.

Predsjednik SNSD-a naglasio je da u ovom prvom masovnom koncentracionom logoru u Evropi nisu stradali vojnici, već civili – žene, djeca i starci, stradali su jer su bili Srbi i pravoslavci, i to je istorijska činjenica koju su decenijama pokušavali da prećute, relativizuju i izbrišu iz kolektivnog pamćenja, baš kao što se i danas pokušava umanjiti ili negirati srpsko stradanje kroz različite oblike političkog pritiska, ucjene i lažne ravnoteže krivice.

"I zato Doboj nije samo mjesto stradanja, on je opomena. Ko danas ćuti o dobojskom logoru, sutra će ćutati i o svim drugim zločinima, kao i novim nepravdama prema Srbima. Na to nikada nećemo pristati", poručio je Dodik.

Pokušaji da se ova, kao i druge istine o stradanju Srba kroz vijekove prećuti ili relativizuje, ukazao je on, predstavljaju nastavak istorijske nepravde nad srpskim narodom, i Republika Srpska postoji da se takvo stradanje više nikada ne ponovi.

"Oni koji danas pozivaju na navodno 'okretanje budućnosti', a istovremeno brišu istinu ne samo o dobojskom logoru, već o mnogobrojnim masovnim stratištima nad srpskim narodom svjesno nastavljaju politiku ponižavanja i omalovažavanja naših žrtava. Bez istine nema pomirenja, a bez poštovanja srpskog stradanja nema pravedne, dejtonske BiH u kojoj tri konstitutivna naroda i dva entiteta imaju jednaka prava", istakao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nije nastala slučajno, već je istorijski i politički odgovor srpskog naroda na vijekove progona, logora, mučeništva i stradanja, i zato je naša dužnost da branimo Srpsku, njene institucije, identitet i pravo da čuvamo svoju istoriju i pamćenje.

Zloglasni dobojski kazamat osnovan je 27. decembra 1915. godine i predstavljao je prvi masovni koncentracioni logor u Evropi namijenjen civilnom stanovništvu, prvenstveno Srbima iz BiH, Srbije i Crne Gore, uključujući žene, djecu i starce.

Kroz njega je prošlo oko 45.000 ljudi, dok je život izgubilo oko 12.000 Srba, uglavnom usljed gladi i nehumanih uslova.

Zatvoren je 5. jula 1917. godine i jedan je od najtežih primjera organizovanog stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu.

