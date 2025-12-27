Ministarstvo poljoprivrede upozorilo: Situacija izuzetno ozbiljna

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upozorilo je, nakon što je potvrđen antraks kod dvije krave na području Šipova i ozbiljnih indicija da je u prethodnom periodu uginuo određen broj goveda čiji leševi nisu propisno zbrinuti, da je situacija izuzetno ozbiljna i zahtijeva punu disciplinu, odgovornost i saradnju svih učesnika.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić izjavio je Srni da su o činjenici da pojedini leševi nisu pronađeni obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje će sa veterinarskom inspekcijom utvrditi odgovornost vlasnika životinja.

Istakao je da nema mjesta panici, ali da postoji nulta tolerancija prema neodgovornom i nezakonitom ponašanju, jer su zaštita zdravlja ljudi i životinja apsolutni prioritet i u tom smislu očekuje punu saradnju građana i vlasnika životinja.

"Ministarstvo neće tolerisati prikrivanje uginuća niti izbjegavanje zakonskih obaveza", istakao je Lukić i upozorio da svako uginuće životinje mora biti odmah prijavljeno nadležnoj veterinarskoj službi ili inspekciji.

On je istakao da je zabranjeno diranje, premještanje, zakopavanje ili uklanjanje leševa bez nadzora nadležnih organa, kao i da je strogo zabranjena upotreba mesa i proizvoda životinjskog porijekla koji nisu pod veterinarskim nadzorom.

Napomenuo je da je odmah, po potvrdi bolesti, Veterinarska inspekcija Republike Srpske preduzela mjere propisane zakonima i pravilnicima, uključujući zabranu kretanja životinja, pojačan veterinarski nadzor i obaveznu preventivnu vakcinaciju goveda na ugroženom području.

"Nepostupanje po ovim mjerama predstavlja težak prekršaj i biće sankcionisano, uključujući novčane kazne i ostale mjere predviđene zakonom", upozorio je Lukić.

Posebno je naglasio da je nepropisno uklanjanje, skrivanje ili odbacivanje leševa uginulih životinja u prirodu, uključujući lovišta, grubo kršenje zakona i predstavlja direktnu prijetnju zdravlju ljudi, životinja i životnoj sredini, te da takvo postupanje povlači prekršajnu, a u određenim slučajevima i krivičnu odgovornost.

S obzirom na da je riječ o zoonozi, bolesti koja se može prenijeti sa životinja na ljude, Lukić je naveo da je o situaciji obaviješteno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i da zdravstvene i veterinarske institucije djeluju koordinisano.

"Na terenu je angažovan epizootiološki tim Veterinarskog instituta `Dr Vaso Butozan`, koji sprovodi detaljno ispitivanje s ciljem utvrđivanja izvora zaraze", istakao je Lukić.

On je podsjetio da je antraks u prethodnom periodu potvrđen i na području Grahova gdje je uginulo deset goveda, kao i u Hrvatskoj, odnosno Splitsko-dalmatinskoj županiji, što dodatno ukazuje na ozbiljnost epizootiološke situacije.

"Dodatni rizik predstavlja i činjenica da se goveda na području opštine Šipovo kreću po neuređenoj deponiji, što će biti predmet pojačanog nadzora i dodatnih mjera", rekao je Lukić.

Lukić je zaključio da će javnost biti pravovremeno i transparentno informisana o svim daljim koracima i mjerama.