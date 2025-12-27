Koje su najbezbjednije destinacije za turiste?

Izvor:
Indeks sigurnosti putovanja postaje sve važniji alat za turiste koji pri izboru destinacije, pored cijene i atrakcija, sve više vode računa o ličnoj bezbjednosti.
Ovi indeksi kombinuju podatke o kriminalu, političkoj stabilnosti, zdravstvenoj infrastrukturi, riziku od prirodnih katastrofa i opštem kvalitetu života kako bi se dobila realna slika koliko je neka zemlja sigurna za putnike.
U najnovijim globalnim rangiranjima za 2025. godinu, zemlje Sjeverne Evrope ponovo zauzimaju sam vrh liste najsigurnijih destinacija.
Island, Danska, Finska, Norveška i Švedska godinama važe za države sa izuzetno niskim stopama kriminala, stabilnim institucijama i visokim povjerenjem građana u sistem.
Turisti u ovim zemljama uživaju u uređenim gradovima, pouzdanim javnim servisima i snažnoj socijalnoj sigurnosti. To značajno smanjuje rizike tokom putovanja.
Posebno se ističe Island, koji se često rangira kao najbezbjednija zemlja na svijetu. Odsustvo ozbiljnog kriminala, politička stabilnost i snažna zajednica čine ovu destinaciju idealnom za solo putnike, porodice i ljubitelje prirode. Slični razlozi važe i za Dansku i Finsku, koje kombinuju visok standard života sa izuzetno efikasnim zdravstvenim i bezbjednosnim sistemima.
Van Evrope, Singapur se izdvaja kao apsolutni lider u Aziji kada je riječ o bezbjednosti putovanja. Ova gradska država poznata je po strogoj primjeni zakona, izuzetno niskom nivou kriminala i visoko organizovanom urbanom okruženju.
Zahvaljujući snažnim institucijama, modernoj infrastrukturi i političkoj stabilnosti, Singapur se redovno nalazi među najbezbjednijim destinacijama na svijetu. To je posebno za poslovne putnike i gradski turizam.
Zajednički imenilac Sjeverne Evrope i Singapura jeste snažan fokus na prevenciju rizika. U ovim destinacijama postoji visok nivo javne bezbjednosti, dobro razvijeni zdravstveni sistemi i jasna pravila ponašanja, što turistima daje osjećaj kontrole i sigurnosti tokom boravka. Upravo zbog toga, ove zemlje često bilježe rast broja dolazaka uprkos globalnim izazovima u turizmu.
Indeks sigurnosti putovanja pokazuje da bezbjednost postaje ključni faktor u izboru destinacije. Sjeverna Evropa i Singapur potvrđuju da stabilnost, efikasne institucije i kvalitet života direktno utiču na atraktivnost za turiste, prenosi B92.
Za putnike kojima je miran i siguran odmor prioritet, ove destinacije predstavljaju jedne od najboljih izbora u 2025. godini.
