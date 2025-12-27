Logo
Large banner

Koje su najbezbjednije destinacije za turiste?

Izvor:

B92

27.12.2025

11:18

Komentari:

0
Планина Фуџи у Јапану
Foto: Pixabay

Indeks sigurnosti putovanja postaje sve važniji alat za turiste koji pri izboru destinacije, pored cijene i atrakcija, sve više vode računa o ličnoj bezbjednosti.

Ovi indeksi kombinuju podatke o kriminalu, političkoj stabilnosti, zdravstvenoj infrastrukturi, riziku od prirodnih katastrofa i opštem kvalitetu života kako bi se dobila realna slika koliko je neka zemlja sigurna za putnike.

U najnovijim globalnim rangiranjima za 2025. godinu, zemlje Sjeverne Evrope ponovo zauzimaju sam vrh liste najsigurnijih destinacija.

Island, Danska, Finska, Norveška i Švedska godinama važe za države sa izuzetno niskim stopama kriminala, stabilnim institucijama i visokim povjerenjem građana u sistem.

Turisti u ovim zemljama uživaju u uređenim gradovima, pouzdanim javnim servisima i snažnoj socijalnoj sigurnosti. To značajno smanjuje rizike tokom putovanja.

Posebno se ističe Island, koji se često rangira kao najbezbjednija zemlja na svijetu. Odsustvo ozbiljnog kriminala, politička stabilnost i snažna zajednica čine ovu destinaciju idealnom za solo putnike, porodice i ljubitelje prirode. Slični razlozi važe i za Dansku i Finsku, koje kombinuju visok standard života sa izuzetno efikasnim zdravstvenim i bezbjednosnim sistemima.

Бањалука

Društvo

Sve više turista u Srpskoj

Van Evrope, Singapur se izdvaja kao apsolutni lider u Aziji kada je riječ o bezbjednosti putovanja. Ova gradska država poznata je po strogoj primjeni zakona, izuzetno niskom nivou kriminala i visoko organizovanom urbanom okruženju.

Zahvaljujući snažnim institucijama, modernoj infrastrukturi i političkoj stabilnosti, Singapur se redovno nalazi među najbezbjednijim destinacijama na svijetu. To je posebno za poslovne putnike i gradski turizam.

Zajednički imenilac Sjeverne Evrope i Singapura jeste snažan fokus na prevenciju rizika. U ovim destinacijama postoji visok nivo javne bezbjednosti, dobro razvijeni zdravstveni sistemi i jasna pravila ponašanja, što turistima daje osjećaj kontrole i sigurnosti tokom boravka. Upravo zbog toga, ove zemlje često bilježe rast broja dolazaka uprkos globalnim izazovima u turizmu.

илу-жичара-25092025

Region

Direktor Turističkog centra na Durmitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

Indeks sigurnosti putovanja pokazuje da bezbjednost postaje ključni faktor u izboru destinacije. Sjeverna Evropa i Singapur potvrđuju da stabilnost, efikasne institucije i kvalitet života direktno utiču na atraktivnost za turiste, prenosi B92.

Za putnike kojima je miran i siguran odmor prioritet, ove destinacije predstavljaju jedne od najboljih izbora u 2025. godini.

Podijeli:

Tagovi:

Turizam

Turistička destinacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Košarka

Legenda upozorava: Tajrik Džons mora da napusti Partizan prije nego što tenzije eskaliraju

1 h

0
Хорор у Црној Гори: Пронашли тијело мушкарца у ријеци, било умотано са повредама главе

Region

Horor u Crnoj Gori: Pronašli tijelo muškarca u rijeci, bilo umotano sa povredama glave

2 h

0
Благојевић потврдио да тужи Партизан

Fudbal

Blagojević potvrdio da tuži Partizan

2 h

0
Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

Hronika

Novo vještačenje "fijat pande" otkriva sudbinu Danke Ilić: Sve oči uprte u jedan papir

2 h

0

Više iz rubrike

Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Društvo

Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

3 h

1
Православни вјерници сутра славе Материце: Ово су обичаји на највећи хришћански празник мајки

Društvo

Pravoslavni vjernici sutra slave Materice: Ovo su običaji na najveći hrišćanski praznik majki

4 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

4 h

0
Промјена времена у Српској

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

02

Ruske snage odbile pet kontranapada: Kupjansk ostaje pod ruskom kontrolom

12

59

Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

12

53

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

12

47

Nezapamćena porodična tragedija: Ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade

12

44

Porodica kojoj je izgorjela kuća u Visokom moli za pomoć: "U sekundi je sve otišlo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner