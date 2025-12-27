Srpska bogatija za 25 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 13 dječaka i 12 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Doboju i Bijeljini, dvije u Zvorniku, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.

Društvo U Srpskoj rođene 23 bebe

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, u Doboju tri dječaka i djevojčica, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Zvorniku dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu djevojčica, a u Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Gradišci i Foči.