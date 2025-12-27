Logo
Large banner

Srpska bogatija za 25 beba

Izvor:

SRNA

27.12.2025

08:37

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 13 dječaka i 12 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Doboju i Bijeljini, dvije u Zvorniku, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju.

beba-novorođenče-28082025

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, u Doboju tri dječaka i djevojčica, u Bijeljini dva dječaka i dvije djevojčice, u Zvorniku dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu djevojčica, a u Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Gradišci i Foči.

Podijeli:

Tagovi:

porodilište

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Svijet

Roditelji pokušali prodati bebu za šest limenki piva

21 h

0
Љекари у шоку, родило се "чудо од дјетета"

Zanimljivosti

Ljekari u šoku, rodilo se "čudo od djeteta"

1 d

0
Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Svijet

Majka bacila tromjesečnu bebu kroz prozor

1 d

0
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Svijet

Beba primljena u bolnicu sa sumnjivim povredama: Četiri dana kasnije preminula

1 d

0

Više iz rubrike

Промјена времена у Српској

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

27 min

0
Хуманитарни број 1411 до сада позван 67.584 пута

Društvo

Humanitarni broj 1411 do sada pozvan 67.584 puta

29 min

0
Данас без струје неколико хиљада грађана Српске

Društvo

Danas bez struje nekoliko hiljada građana Srpske

41 min

0
Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни

Društvo

Dodik: Uspješno donatorsko veče dokaz koliko smo kao društvo solidarni

46 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Zemljotres u Grčkoj: Lociran blizu Atine i jednog od omiljenih srpskih ljetovališta

08

47

Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

08

45

Pravoslavni vjernici sutra slave Materice: Ovo su običaji na najveći hrišćanski praznik majki

08

40

Dodik: Zahvalnost svima koji su pomogli, posebno Srbiji

08

37

Srpska bogatija za 25 beba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner