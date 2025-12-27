Dodik: Uspješno donatorsko veče dokaz koliko smo kao društvo solidarni

27.12.2025
08:07
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je uspješnom donatorsku večer "S ljubavlju hrabrim srcima", ističući da je prikupljeno više sredstava nego što je neophodno sa otvaranje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.
- Vidjećemo da pomognemo i nekim porodilištima ili negdje gdje je to najpotrebnije - rekao je Dodik nakon donatorske večeri.
Dodik je istakao da se na pravi način pokazuje spremnost društva da razumije patnju i probleme koje imaju naročito djeca.
On je napomenuo da se ova humanitarna akcija ne dešava slučajno i da je to projekat.
- Ovo je najbolji dokaz koliko smo solidarni, koliko smo ljudi i koliko smo spremni da razumijemo patnju i probleme koji imaju drugi, naročito djeca - rekao je Dodik.
On je dodao da je tužan povod za ovu akciju, ali da je neophodno da se društvo posveti djeci sa smetnjama u razvoju i pomogne im.
- Ovo organizujemo 16. put i vjerujem da smo mnogima pomogli i nastavićemo to da radimo - rekao je Dodik.
Društvo
10 h0
Republika Srpska
10 h0
Region
10 h0
Srbija
10 h0
Društvo
10 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Društvo
12 h0
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
47
08
45
08
40
08
37
Trenutno na programu