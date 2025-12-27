Logo
Dodik: Uspješno donatorsko veče dokaz koliko smo kao društvo solidarni

27.12.2025

08:07

Додик: Успјешно донаторско вече доказ колико смо као друштво солидарни
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je uspješnom donatorsku večer "S ljubavlju hrabrim srcima", ističući da je prikupljeno više sredstava nego što je neophodno sa otvaranje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

- Vidjećemo da pomognemo i nekim porodilištima ili negdje gdje je to najpotrebnije - rekao je Dodik nakon donatorske večeri.

Dodik je istakao da se na pravi način pokazuje spremnost društva da razumije patnju i probleme koje imaju naročito djeca.

On je napomenuo da se ova humanitarna akcija ne dešava slučajno i da je to projekat.

- Ovo je najbolji dokaz koliko smo solidarni, koliko smo ljudi i koliko smo spremni da razumijemo patnju i probleme koji imaju drugi, naročito djeca - rekao je Dodik.

On je dodao da je tužan povod za ovu akciju, ali da je neophodno da se društvo posveti djeci sa smetnjama u razvoju i pomogne im.

- Ovo organizujemo 16. put i vjerujem da smo mnogima pomogli i nastavićemo to da radimo - rekao je Dodik.

Milorad Dodik

S ljubavlju hrabrim srcima

