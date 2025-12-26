Logo
Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

26.12.2025

22:24

Komentari:

0
Foto: ATV

U sjedištu Vlade Republike Srpske završeno je donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", a humanitarni broj 1411 za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči pozvan je 65.302 puta.

S ljubavlju hrabrim srcima

Šesnaesto donatorsko veče održano je pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1.500.000 KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", Vlada Republike Srpske za podršku ovoj akciji odobrila je 200.000 KM, dok je Vlada Srbije donirala milion evra.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

Svi koji žele mogu donirati jednu KM pozivom na broj 1411 koji će biti aktivan do kraja decembra.

Sredstva će se uplaćivati na račune Ministarstva finansija Republike Srpske i to: račun posebnih namjena broj 5710100000270015 otvoren kod BPŠ Banjaluka i devizni račun IBAN BA 395710070400006774 partija 0070400000067 otvoren kod BPŠ Banjaluka.

Nosioci ovogodišnjeg projekta su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zavod za socijalnu zaštitu Srpske.

