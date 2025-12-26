Logo
Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

Izvor:

ATV

26.12.2025

21:07

Komentari:

1
Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци
Foto: ATV

Dok je nas biće i humanitarne akcije i pomoći djeci - rekao je inicijator Donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" Milorad Dodik.

''Teško je i mučno gledati bolesnu djecu jer čovjek koji nema tu empatiju i nije čovjek. Hvala svima koji su pomogli da ova akcija traje godinama. Nećemo se umoriti i nećemo prestati da pomaženo djeci'', poručio je Dodik.

Zahvalan sam Srbiji, kaže Dodik, jer je stavila sve svoje raspoložive kapacitete da pomogle djeci kojoj je pomoć potrebna.

''Srbija je pomogla ovu akciju sa milion evra i neizmjerno joj hvala zbog toga'', poručio je Dodik.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

U Banjaluci se održava šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima", pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić.

Prikupljena sredstava namijenjena su podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

vucevic

Društvo

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

Ova humanitarna akcija šesnaest godina svjedoči da plemenitost i empatija nemaju rok trajanja i iz godine u godinu dokazuje da zajedništvo, ljubav i briga za bolesnu djecu mogu donijeti stvarne rezultate, nadu i osjećaj da nisu sami.

