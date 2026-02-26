Epstin trgovao ženama preko britanskih vazdušnih luka

Dokumenti upućuju na to da je Džefri Epstin organizovao trgovinu ženama preko britanskih vazdušnih luka sve do 2019. godine, samo mjesec dana prije uhapšenja.

Analiza evidencije letova, računa za gorivo i rezervacija iz objavljenih Epstinovih spisa pokazuje da je finansijer i osuđeni pedofil privatnim avionom u Veliku Britaniju i iz nje letio više od 60 puta, a komercijalne letove za mlade žene rezervisao je sve do juna 2019. godine, piše Tajms.

Istraga obuhvata i baze ratnog vazduhoplovstva.

Šest policijskih uprava trenutno istražuje jesu li žrtve prevožene Epstinovim privatnim avionom ne samo na komercijalne zračne luke, već i u baze britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF), uključujući Northolt, ključnu postaju u odbrani tokom Bitke za Britaniju.

Bivši premijer Gordon Braun zatražio je od policije, uključujući londonski Met, da istraži je li Endrju Mountbaten-Vindzor koristio baze RAF-a za putovanja koja bi mogla biti povezana s Epstinom. Princ Endrju je uvijek poricao bilo kakvu krivicu.

Bivši glavni tužitelj Nazir Afzal ocijenio je ove nalaze "skandaloznima". "Uvijek iznova, kad god se od policije tražilo da istraži Epstina zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima, odgovarali su nam da interna provjera nije utvrdila potrebu za istragom. Kako je onda moguće da Tajms i drugi otkrivaju ključne inkriminirajuće dokaze, dok ih policijska provjera nije smatrala potrebnim pronaći?" upitao je Afzal.

"Ovu sedmicu smo vidjeli kako se država može brzo pokrenuti kada je ona navodna žrtva. No, kada su žrtve žene, pronalaze se izgovori da se ne pokrene ništa", dodao je.

Lažni letovi i fiktivne hotelske rezervacije

Samo mjesec dana prije Epstinova hapšenja 6. jula 2019., njegovi su suradnici organizovali letove sa Hitoroa za Njujrok, za jednu Ruskinju, čije je ime zaštićeno. Epstinova asistentica Lesli Grof tada je od hotelske službe Amexa zatražila neobičnu uslugu: da u plan putovanja doda nepostojeću hotelsku rezervaciju.

Kada joj je odgovoreno da je možda prekasno za rezervaciju i otkazivanje, Grof je upitala: "Možete li samo upisati hotel u plan putovanja?" Nakon što je pronađen hotel s mogućnošću otkazivanja istog dana, Grof je odgovorila: "Samo ga dodajte u plan puta. Otkazat ću sutra ujutro."

Godine 2016. Grof je od iste službe tražila da rezerviše "lažni let" za ženu koja je putovala u Majami. "Nema povratka za ovaj let... Ovo je lažni let... ona zapravo neće putovati... ali mora pokazati plan puta za taj let... možete li mi nešto složiti", napisala je. Advokati Lesli Grof ranije su izjavili da njihov klijent "nikada nije svjedočio ničemu neprimjerenom ili nezakonitom".

Veze s kraljevskom porodicom

Novi zapisi otkrivaju da je Epsteinov privatni avion sletio u bazu RAF Northolt 2015. godine, dvije godine kasnije nego što se dosad znalo. Račun za gorivo za avion Galfstrim bilježi da je 8. maja 2015. napunio rezervoar u toj bazi.

Prije zatvorske kazne 2008. godine, Epstein je svojim Boingom 727 obavio desetke putovanja u britanske zračne luke i iz njih, a putovanja su se nastavila, iako rjeđe, i nakon njegova puštanja na slobodu 2009. godine.

U decembru 2000. Epstein je s Žislene Maksvel, njeznom asistentkinjom i još jednom ženom doletio iz Pariza u Luton. Sljedećeg dana ukrcali su američkog biznismena Toma Prickera i putnicu koja se u evidenciji spominje samo kao "jedna ženska osoba" te odletjeli u bazu RAF Marham, odakle su, vjeruje se, otišli na kraljevsko imanje Sandringhem.

Nakon što jeTelegraf 2011. godine Epsteinove predstavnike pitao je li Andrew pomogao u organizaciji slijetanja, Epstein je prvo razgovarao sa svojim pilotom Larryjem Visoskim, a zatim poslao Maxwell e-mail s porukom: "Razgovarao sam s Lerijem, istina je."

Epstein o Endrjuu: "Mislim da želi zaraditi"

Kada je princ Endrju 21. jula 2011. izgubio položaj britanskog trgovinskog izaslanika, Epstin je za to okrivio Čarlsa. "Pretpostavljam da zna da je to Čarlsovo djelo", napisao je Epstin u imejlu jednom saradniku. Princ Endrju povukao se s te dužnosti, koju je obavljao od 2001. do 2011., nakon što se njegov odnos s Epstinom našao pod pojačanim nadzorom javnosti.

U drugom imejlu Epstin je napisao: "Siguran sam da je to dobro za njega, sada će biti slobodan." Kada jeŽislen Maksvel proslijeđen novinski članak o Endrjuovom povlačenju, kratko je upitala "zašto", na što je Epstin odgovorio:

"Mislim da želi zaraditi."

Stranice koje nedostaju u Epstinovim spisima

Više od 50 stranica koje je američko ministarstvo pravosuđa odlučilo da ne objavavi, u sklopu Epstinovih spisa navodno sadrži bilješke s nekoliko razgovora koje je FBI vodio sa ženom koja je tvrdila da ju je Donald Tramp zlostavljao 1983. godine, kada je imala 13 godina. Nešnal Pablik Redio (NPR) obavijestio je, analizirajući serijske brojeve dokumenata, da 53 stranice neobjašnjivo nedostaju.

U tim bilješkama FBI-a navodno se nalazi i nepotkrijepljena optužba da je Tramp prisilio glavu Epstinove žrtve "prema svom izloženom penisu, koji je ona potom ugrizla". FBI je s dotičnom ženom razgovarao četiri puta, prvi put 2019. godine. Međutim, u julu 2025., agent FBI-a obavijestio je kolegu imejlom da je žena na kraju "odbila sarađivati" u potencijalnoj istrazi protiv Trampa.

Tramp je dosljedno poricao bilo kakvu upletenost ili saznanja o Epstinovim zločinima. Ministarstvo pravosuđa nije odgovorilo na upite NPR-a, a nekoliko demokratskih senatora izjavilo je kako ovaj slučaj dokazuje da su Epstinovi spisi mijenjani kako bi se zaštitio Trampov ugled.