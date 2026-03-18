Ništa nije slutilo na ovakav debakl Njukasla: Barselona "očerupala Svrake"

Slaviša Đurković

18.03.2026

20:20

Роберт Левандовски из Барселоне, други лијево, слави са саиграчима након што је постигао шести гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у сриједу, 18. марта 2026.
Foto: Tanjug/AP/Joan Monfort

Fudbaleri Barselone pobijedili su Njukasl sa 7:2 u revanš meču osmine finala Lige šampiona. Konačni rezultat iz oba meča je 8:3.

Već na samom startu Barselona je stigla do prednosti preko Rafinje. Međutim, Njukasl se nije predavao. U prvim trenucima meča bili su podjednako opasni kao i Barselona, što su i demonstrirali u 15. minutu kada preko Elange dolaze do izjednačenja.

Nije dugo potrajalo, a Barselona se ponovo vraća na kolosijek. Bernal donosi novu prednost na Nou Kampu, ali Elanga ponovo odgovara u vraća igru na neriješeno u 28. minutu meča. Napad za Njukasl je organizovao Jamal koji dodavanjem petom blizu svog šesnaesterca predaje loptu protivnicima koji ne propuštaju priliku.

Марк Бернал
Mark Bernal

Nije to jedina greška talentovanog Španca. Nakon odličnog napada Barse, Jamal je propustio sigurnu priliku da samo ubaci loptu u gol i poslao je daleko iznad prečke.

U samom finišu prvog poluvremena šok u Barseloni. Kapiten Njukasla Tripije zbog povlačenja Rafinje u šesnaestercu pravi penal, koji u prednost pretvara nesrećni Jamal.

Фермин Лопез
Fermin Lopez

Nije dugo trebalo da se situacija u potpunosti rasplete. Fermin nakon odličnog dodavanja Rafinje izalzi na golmana Njukasla i zaključava meč i prolazak Barse. Ostalo što je režirao u dva navrata Levandovski bilo je čisto ponižavanje Njukasla.

Поздрав Јамала и Левандовског након гола
Pozdrav Jamala i Levandovskog nakon gola

Poljak je prvo u 56. minutu meča nakon kornera loptu poslao glavom u gol, a onda je u 61. minutu na asistenciju Jamala postigao gol za visokih 6:2.

Ali, debakl Njukasla tu nije stao. Rafinja ponovo preuzima inicijativu i u 73. minutu povećava broj lopti u mreži Njukasla na sedam.

Barselona - Njukasl

