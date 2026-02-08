Logo
"Ludnica" na Enfildu: Siti okrenuo protiv Liverpula

Izvor:

ATV

08.02.2026

19:35

"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула
Foto: Tanjug / AP

Fudbaleri Mančester Sitija savladali su Liverpul na Enfildu rezultatom 2:1 u 25. kolu Premijer lige Engleske.

Potpuni "haos" je viđena na ovom derbiju. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova, a ona u drugom poluvremenu spektakl.

Poveo je domaćin preko Soboslaja u 74. minutu i bacio ekipu Pepa Gvardiole u nezavidnu poziciju.

I kada su svi mislili da će Liverpul odnijeti sva tri boda kreće spektakl.

Prvo je Bernardo Silva izjednačio na asistenciju Halanda, a onda je Norvežanin doveo Građane u prednost sa bijele tačke u 93. minuti.

U nadoknadi koja je trebala da bude 7 minuta, nastao je pravi haos. Naime, Siti je postigao još jedan pogodak, da bi on bio poništen zbog prekršaja. Naravno, nije moglo bez sukoba, pa je tako strijelac jedinog gola za Redse, Mađar Soboslaj pocrvenio u 103. minutu.

