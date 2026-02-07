Logo
"Mi smo bandu preko Drine..." Haos u Splitu: Torcida brutalno izvrijeđala Crvenu Zvezdu

07.02.2026

20:58

Komentari:

0
Na utakmici hrvatskog fudbalskog šampionata između Hajduka i Slaven Belupa u Splitu (2:0) došlo je do incidenta na tribini gdje se nalazi Torcida.

Navijači najvatrenije grupe Hajduka zapalili su obilježja Crvene zvezde na tribini, a između ostalog, tu su se našli šalovi, ali i majice.

Pored toga, hrvatski navijači razvili su i ogroman transparent na tribini na kojem je pisalo "Mi smo bandu preko Drine u tri pi**e materine", pisalo je na velikom bijelom platnu koje su razvili preko cijele tribine.

Podsjetimo, Delije su danas na utakmici sa Novim Pazarom takođe razvile transparent povodom pomenutog događaja u Austriji, a na njemu je bila poruka posvećena Torcidi.

- Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu - pisalo je na transparentu, dok su Delije pjevale:

- Dok se zemlja oko sunca kreće, zvezdini se huligani umiriti neće, zveče štangle, sekire i lanci, evo idu cigani ludaci - čulo se sa severne tribine.

