Logo
Large banner

Partizan slavio poslije preokreta, pa izbio na prvo mjesto

07.02.2026

16:02

Komentari:

0
Партизан славио послије преокрета, па избио на прво мјесто
Foto: FK Partizan

Fudbaleri Partizana ostvarili su novu pobjedu u okviru Superlige Srbije. Gostovali su Radniku iz Surdulice i slavili su sa 3:2 (3:1) poslije preokreta.

Gledali smo potpuno ludo poluvreme ovog meča u kojem je Radnik poveo u petom minutu preko Sadika Abubakara, a potom je Partizan već do poluvremena preokrenuo i ubjedljivo poveo.

Do izjednačenja je došlo već u 8. minutu utakmice poslije autogola Hajdarevića, potom je Demba Sek pogodio za 2:1 u 24. minutu, a isti igrač je u 38. povisio na 3:1.

Radnik je u nadoknadi stigao do gola preko Gašića, ali je sve ostalo na tome.

Sjajno su reagovali crno-bijeli u vrlo stresnoj situaciji.

Prethodnih dana govorilo se i o mogućoj smjeni trenera Nenada Stojakovića, ali ovom pobjedom je sebi malo osigurao poziciju, koliko je to moguće u okolnostima u kojima radi.

Partizan sada ima 50 bodova, drži prvo mjesto ispred Crvene zvezde koja je na 48 bodova i utakmici manje.

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

Superliga Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Oglasio se Partizan: Nenad Stojaković ostaje!

2 d

0
Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Fudbal

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

2 d

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Košarka

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

3 d

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Ko je Nenad Stojaković, odlazeći trener Partizana?

4 d

0

Više iz rubrike

Барселона се повукла из Европске суперлиге

Fudbal

Barselona se povukla iz Evropske superlige

5 h

0
Драган Стојковић Пикси нашао нови посао?

Fudbal

Dragan Stojković Piksi našao novi posao?

1 d

0
Премијер лига БиХ: Рудар, Слога и Радник прижељкују опстанак

Fudbal

Premijer liga BiH: Rudar, Sloga i Radnik priželjkuju opstanak

1 d

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Oglasio se Partizan: Nenad Stojaković ostaje!

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

19

23

Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner