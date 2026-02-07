Partizan slavio poslije preokreta, pa izbio na prvo mjesto

Fudbaleri Partizana ostvarili su novu pobjedu u okviru Superlige Srbije. Gostovali su Radniku iz Surdulice i slavili su sa 3:2 (3:1) poslije preokreta.

Gledali smo potpuno ludo poluvreme ovog meča u kojem je Radnik poveo u petom minutu preko Sadika Abubakara, a potom je Partizan već do poluvremena preokrenuo i ubjedljivo poveo.

Do izjednačenja je došlo već u 8. minutu utakmice poslije autogola Hajdarevića, potom je Demba Sek pogodio za 2:1 u 24. minutu, a isti igrač je u 38. povisio na 3:1.

Radnik je u nadoknadi stigao do gola preko Gašića, ali je sve ostalo na tome.

Sjajno su reagovali crno-bijeli u vrlo stresnoj situaciji.

Prethodnih dana govorilo se i o mogućoj smjeni trenera Nenada Stojakovića, ali ovom pobjedom je sebi malo osigurao poziciju, koliko je to moguće u okolnostima u kojima radi.

Partizan sada ima 50 bodova, drži prvo mjesto ispred Crvene zvezde koja je na 48 bodova i utakmici manje.