Jezivo! Novi snimak haosa iz Tuzle: Kamere snimile Torcidu kako s palicama kreće na Delije

25.01.2026

18:56

Језиво! Нови снимак хаоса из Тузле: Камере снимиле Торциду како с палицама креће на Делије
Pravi ulični rat viđen je u Tuzli na oko 500 metara od aerodroma, gdje su žestok okršaj imali Delije i Torcida.

Navijači Zvezde iz Republike Srpske, vraćali su se iz Malmea preko Tuzle, a očigledno su navijači Hajduka iz Splita imali "dojavu" o njihovom kretanju, pa su im napravili "sačekušu".

напад на навијаче Звезде у Тузли

Hronika

Potvrđeno iz MUP-a TK: Nakon sačekuše za "Delije" uhapšeno 14 osoba, 11 su državljani Hrvatske

Na društvenim mrežama su se već pojavili mnogi snimci, a sada je stigao i novi, sa sigurnosnih kamera iz ulice u kojoj je došlo do okršaja.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Hronika

Ovo su imena teško povrijeđenih u Tuzli: Svi su iz Republike Srpske

Splićana je bilo oko 100, a bili su svi naoružani palicama i štanglama, dok je prema navodima bilo oko 80 Delija iz Republike Srpske.

Na snimku koji je objavljen na stranici koja prati dešavanja na navijačkoj sceni u Evropi vidi se 100 Torcidaša koji kreću ka Delijama sa palicama.

Sudeći po informacijama iz bolnice i policije, kao i na osnovu spiska povrijeđenih, došlo je do žestokog okršaja.

