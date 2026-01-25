Da li je Torcida imala dojavu o putanji Delija?

Veliki haos dogodio se nedaleko od Međunarodnog aerodroma u Tuzli protekle noći, kada je u kasnim večernjim časovima došlo do masovne tuče navijača!

Kako su javili tamošnji mediji, došlo je do sukoba navijača Crvene zvedzde, Delija, i pristalica splitskog Hajduka, Torcide.

Prema navodima, Delije su se vraćale sa gostovanja u Švedskoj, gdje su fudbaleri Zvezde slavili sa 1:0 protiv Malmea u Ligi Evrope, a Torcida im je napravila "sačekušu", koja se na kraju pretvorila u ozbiljan incident.

Epilog svega - 23 povrijeđene osobe, uz čak 93 privedena lica.

Nakon jezivog sukoba, postavljaju se određena pitanja, a to je prije svega, otkud toliki broj navijača Hajduka iz Slita u Tuzli, kao i kako su tačno znali da će, i kada će Delije doputovati iz Malmea?

Činjenica je da to nisu informacije koje se tek tako čuju, pogotovo ne kada je riječ o organizovanim putovanjima navijačkih grupa, te da za to treba imati i određeni izvor informacija. Samim tim, jedino objašnjenje jeste da je Torcida imala dojavu o putanji Delija, te da su to iskoristili za napad.

Sličnu situaciju vidjeli smo i u Malmeu, gdje su Delije bile na fudbalskoj utakmici u Ligi Evrope, s obzirom na to da ih je pred gostovanje u Malmeu hrvatska policija "drukala" Šveđanima, što je potvrdio i šef policije u Malmeu, Tomas Rozenberg.

"Mi smo dio mreže pod okriljem Evropola koja se bavi sportskim pitanjima i odatle dobijamo informacije iz drugih zemalja, ovde su to informacije i od srpske i od hrvatske policije", rekao je Rozenberg nakon sukoba Delija i navijača Malmea u Švedskoj uoči meča.

Samim tim, možemo samo da nagađamo kako je Torcida tačno došla do informacija o putanji Delija, ali se čini da bi za ovakav napad, morali da imaju "procurele" informacije, odnosno dojavu o kretanju protivničke grupe.

