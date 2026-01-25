Prijedorčanin zadržan na UKC-u poslije tuče u Tuzli: Ima povrede glave, kičme kontuziju tijela

Nakon masovne tuče navijača Torcide i Delija u Tuzli zbog povreda u UKC Tuzla se javilo 18 lica, od kojih je jedno zadržano.

Pacijent je hospitalizovana u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tijela.

Prema nezvaničnim informacijama, na UKC-u je zadržan V.S. (2000) iz Prijedora.

Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno liječenje.

Tuča navijača u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla

U tuči koja se desila sinoć u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su pripadnici navijačke grupe Delije i Torcida, najvatreniji navijači Crvene zvezde i Hajduka iz Splita.

"Dana 24.01.2026. Godine, PS Živinice, oko 21,55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuče više lica. Na mjesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske", potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Povrijeđen policajac

Naglasila je da su u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane 93 osobe, navijači spomenutih grupa, a preduzetim radnjama je utvrđeno da nijedan učesnik u tučnjavi nije s područja Tuzlanskog kantona.

"Prema prvim informacijama, u tuči je povrijeđeno 23 lica, od kojih i jedan policijski službenik. O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona te je u toku uviđaj, a sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama dežurnog tužioca", navela je Sprečić.