Muškarac koji živi sa Čedom Jovanovićem objavio njegove slike u donjem vešu

Izvor:

Kurir

25.01.2026

09:24

Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу
Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandar Kos zapalio je društvene mreže objavivši fotografiju Čede Jovanovića u gaćicama koje podsjećaju na kupaće gaće, i to u bojama brazilske zastave.

Fotografiju je Kos podijelio na svom Instagram storiju, nakon što mu je jedan od pratilaca poručio da Čeda izgleda odlično.

"Bože dragi, kako je Čeda zgodan! Uh, pločice, tijelo", glasio je komentar koji je izazvao lavinu reakcija.

Uz „vrelu“ fotografiju Jovanovića, Kos je kratko poručio:

Објава Аце Коса на Инстаграму
Objava Ace Kosa na Instagramu

"Sad ima i titanijumske! Još mu u Beču šiju odijela po mjeri iz 2008".

Ovom objavom Kos je aludirao na to da Jovanović i danas izgleda jednako dobro kao i prije gotovo dvije decenije. Otkrio je i da se njih dvojica poznaju već 22 godine. Čeda Jovanović rođen je 13. aprila 1971. godine, dok je Aleksandar Kos rođen 1987., što znači da je razlika između njih 16 godina.

cedomir jovanovic

Scena

Čeda Jovanović se oglasio nakon priče da ga izbacuju iz stana, tvrdi da je pokraden

O njihovom odnosu Jovanović je ranije emotivno pisao na Instagramu.

"Postoje dani kada čovjek sam ne može ni da diše. Bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih mogao ustati iz kreveta, niti stajati na nogama. Hrani me, čuva i od drugih i od mene samog. Previše sam ga napatio, a on je divan čovjek. Sve loše je moje i dešava se uprkos njemu. Na kraju, bit ću ja dobro. Žao mi je ako sam bilo koga povrijedio, a posebno Aleksandra koji je sa mnom morao da živi", napisao je Jovanović.

Чеда Јовановић

Scena

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

Čedomir Jovanović

