Mina Kostić zaratila sa koleginicom zbog Kaspera

24.01.2026

20:50

Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера
Pjevačica Mina Kostić uživa u ljubavi sa novim partnerom Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper.

Mina i kasper su prije 11 mjeseci uspostavili kontakt putem interneta a još tada je Mina tvrdila da je on čovjek "njenog života".

Kasper je nedavno doputovao u Srbiju, a od tada se par ne razdvaja i stalno zajedno daju intervjue u javnosti.

Kija Kockar

Scena

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

Iako ih mnogi podržavaju, neki su skeptični povodom njihove veze te ne daju dobre prognoze i ne veruju da će taj odnos potrajati.

Tu se našla i pjevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je javno isprozivala Minu i njenog izabranika.

Vendi je sada javno objavila snimak njihove vjeridbe iz "Amidži šoua", a pjevačica Indi Aradinović, je u komentarima kratko poručila: "Vendi, volim te".

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

Nakon toga, Mina Kostić nije ostala nijema. Pjevačica se direktno obratila Vendi, ne birajući riječi, te joj je uputila tešku uvredu nazvavši je:

"Odronu od žene".

Igor Kostić i Mina Kostić imaju kćerku, a njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper i pjevačica su za "Blic" dali prvi zajednički intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava kćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

Мина костић каспер

Scena

Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam dijelove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negdje potvrđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže Igor za "Blic".

(Telegraf)

Mina Kostić

Vesna Vukelić Vendi

Mane Ćuruvija Kasper

