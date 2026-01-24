Logo
Preminuo čuveni jugoslovenski harmonikaš

Izvor:

Telegraf

24.01.2026

20:29

умро Мирослав Стојиљковић Мегер
Foto: TV Sezam

Miroslav Stojiljković Meger, istaknuti harmonikaš i nekadašnja zlatna harmonika Jugoslavije, preminuo je 22. januara 2026. godine u 70. godini života.

Čuveni muzičar ostao je upamćen kao vrhunski instrumentalista i dobitnik jednog od najznačajnijih priznanja u svijetu narodne muzike, zlatne harmonike Jugoslavije.

илу-ски скок-24012026

Ostali sportovi

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

Njegovo ime vezuje se za instrumentalnu narodnu muziku, prije svega za kola, koja su ostala sačuvana kroz snimke i izdanja koja i danas slušaju poštovaoci harmonike.

Vijest o njegovoj smrti pogodila je javnost a putem društvenih mreža svi se opraštaju od njega kako porodica i prijatelji tako i kolege.

Kija Kockar

Scena

Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"

Meger je obilježio jedno vrijeme u muzici a sahrana Miroslava Stojiljkovića Megera biće obavljena u ponedjeljak, 26. januara 2026. godine, u 14 časova na Novom groblju u Nišu, dok će opelo biti služeno u 13.30 časova u crkvi Časnog krsta.

(Telegraf)

