Preminuo čuveni jugoslovenski harmonikaš

Izvor:
Telegraf
24.01.2026
20:29
Komentari:0
Miroslav Stojiljković Meger, istaknuti harmonikaš i nekadašnja zlatna harmonika Jugoslavije, preminuo je 22. januara 2026. godine u 70. godini života.
Čuveni muzičar ostao je upamćen kao vrhunski instrumentalista i dobitnik jednog od najznačajnijih priznanja u svijetu narodne muzike, zlatne harmonike Jugoslavije.
Ostali sportovi
Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima
Njegovo ime vezuje se za instrumentalnu narodnu muziku, prije svega za kola, koja su ostala sačuvana kroz snimke i izdanja koja i danas slušaju poštovaoci harmonike.
Vijest o njegovoj smrti pogodila je javnost a putem društvenih mreža svi se opraštaju od njega kako porodica i prijatelji tako i kolege.
Scena
Kija Kockar brani Kaspera zbog afere "Nataša Bekvalac"
Meger je obilježio jedno vrijeme u muzici a sahrana Miroslava Stojiljkovića Megera biće obavljena u ponedjeljak, 26. januara 2026. godine, u 14 časova na Novom groblju u Nišu, dok će opelo biti služeno u 13.30 časova u crkvi Časnog krsta.
(Telegraf)
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Trenutno na programu