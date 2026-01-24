Logo
Large banner

Građani ponovo prijavljuju podrhtavanje, EMSC nema podatak: "Nešto se gadno sprema..."

Izvor:

Radio Sarajevo

24.01.2026

19:21

Komentari:

0
Грађани поново пријављују подрхтавање, ЕМСЦ нема податак: "Нешто се гадно спрема..."
Foto: EMSC

Prema podacima, u 16:22 sati zabilježen je slabiji potres koji su, prema navodima mještana, osjetili stanovnici Mostara i okolice.

Kako se navodi u prvim informacijama Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), za sada nema zvaničnih podataka o jačini potresa niti o tačnoj lokaciji epicentra.

Podsjećamo, EMSC je i sinoć objavio da je zabilježen potres u Bosni i Hercegovini, temeljem dojava korisnika, pri čemu su građani Mostara naveli kako su osjetili kratko podrhtavanje tla.

zemljotres ilustracija (1)

Društvo

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

"Trenutno nemamo seizmičkih podataka koji potvrđuju ovu detekciju prikupljenu putem crowdsourcinga", navodi EMSC. To znači da je informacija objavljena na bazi brojnih korisnika koji su se istovremeno prijavili na aplikaciju ili posjetili njihovu stranicu.

"Kratko ali dosta jako; Kruševo duže tutnjalo kao da će strest al ništa Bogu hvala; Zatreslo kratko; Lagana tutnjava. Ovo se nešto gadno sprema...", neki su od komentara građana.

sumaher

Ostali sportovi

Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Робот

Nauka i tehnologija

Ovo je prva zemlja koja je usvojila zakon o vještačkoj inteligenciji

1 d

0
Јак земљотрес у Турској

Svijet

Jak zemljotres u Turskoj

21 h

0
Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Nauka i tehnologija

Zemlja ipak ima ŠEST kontinenata?! Novo istraživanje mijenja sve što smo učili

2 d

0
Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Srbija

Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

2 d

0

Više iz rubrike

Ученици ОШ "Свети Сава" најуспјешнији на такмичењу из математике

Društvo

Učenici OŠ "Sveti Sava" najuspješniji na takmičenju iz matematike

2 h

0
Нагло скочила употреба лијекова за лијечење поремећаја пажње и хиперактивности

Društvo

Naglo skočila upotreba lijekova za liječenje poremećaja pažnje i hiperaktivnosti

2 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Vanredno hidrološko stanje u BiH: Porast vodostaja, očekuje se vrhunac vodenog talasa

4 h

1
Колико ће износити пензије након повећања у јануару

Društvo

Koliko će iznositi penzije nakon povećanja u januaru

9 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Domen Prevc postao svjetski šampion u skijaškim letovima

20

10

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno

20

03

Vrijeđao novinarku na društvenoj mreži pa uhapšen

19

43

U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

19

40

Protest Tompsonovih pristalica u Zagrebu: Došli pod prozor poslanika koja kritikuje ustaštvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner