Građani ponovo prijavljuju podrhtavanje, EMSC nema podatak: "Nešto se gadno sprema..."

Prema podacima, u 16:22 sati zabilježen je slabiji potres koji su, prema navodima mještana, osjetili stanovnici Mostara i okolice.

Kako se navodi u prvim informacijama Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), za sada nema zvaničnih podataka o jačini potresa niti o tačnoj lokaciji epicentra.

Podsjećamo, EMSC je i sinoć objavio da je zabilježen potres u Bosni i Hercegovini, temeljem dojava korisnika, pri čemu su građani Mostara naveli kako su osjetili kratko podrhtavanje tla.

Društvo Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

"Trenutno nemamo seizmičkih podataka koji potvrđuju ovu detekciju prikupljenu putem crowdsourcinga", navodi EMSC. To znači da je informacija objavljena na bazi brojnih korisnika koji su se istovremeno prijavili na aplikaciju ili posjetili njihovu stranicu.

"Kratko ali dosta jako; Kruševo duže tutnjalo kao da će strest al ništa Bogu hvala; Zatreslo kratko; Lagana tutnjava. Ovo se nešto gadno sprema...", neki su od komentara građana.