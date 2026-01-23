Logo
Ovo je prva zemlja koja je usvojila zakon o vještačkoj inteligenciji

23.01.2026

15:03

Робот
Foto: pexels

U Južnoj Koreji stupio je na snagu set zakona za regulaciju vještačke inteligencije, prije nego u bilo kojoj drugoj zemlji ili zajednici (regulative EU stižu postepeno tokom 2027).

Prema korejskom Zakonu o osnovama AI, kompanije moraju da obezbede ljudski nadzor nad "visokorizičnim" AI sistemima u oblastima kao što su nuklearna bezbednost, pijaća voda, saobraćaj, zdravstvo i finansijske primene poput procene kreditne sposobnosti i odobravanja zajmova.

Kompanije su takođe u obavezi da korisnike unapred obaveste o proizvodima ili uslugama koje koriste visokorizičnu ili generativnu vještačku inteligenciju, kao i da jasno označe AI-generisan sadržaj koji je teško razlikovati od stvarnosti.

Униформа

Hronika

Tiktoker prijavljen tužilaštvu jer se predstavljao kao policajac

Predviđen je prelazni period od najmanje godinu dana prije početka naplate kazni. Novčane kazne mogu dostići i do 30 miliona korejskih vona za neoznačavanje generativnog AI sadržaja, što je oko 17.500 evra.

Startap zajednica u zemlji zabrinuta je zbog nejasno definisanih odredbi, koje bi mogle da podstaknu oprezniji, ali manje inovativan pristup kako bi se izbjegli regulatorni rizici, prenosi GSMArena.

Ministarstvo nauke i IKT-a u Koreji najavilo je platformu sa smjernicama i poseban centar za podršku tokom trajanja prelaznog perioda.

