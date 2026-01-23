Ovo je prva zemlja koja je usvojila zakon o vještačkoj inteligenciji

U Južnoj Koreji stupio je na snagu set zakona za regulaciju vještačke inteligencije, prije nego u bilo kojoj drugoj zemlji ili zajednici (regulative EU stižu postepeno tokom 2027).

Prema korejskom Zakonu o osnovama AI, kompanije moraju da obezbede ljudski nadzor nad "visokorizičnim" AI sistemima u oblastima kao što su nuklearna bezbednost, pijaća voda, saobraćaj, zdravstvo i finansijske primene poput procene kreditne sposobnosti i odobravanja zajmova.

Kompanije su takođe u obavezi da korisnike unapred obaveste o proizvodima ili uslugama koje koriste visokorizičnu ili generativnu vještačku inteligenciju, kao i da jasno označe AI-generisan sadržaj koji je teško razlikovati od stvarnosti.

Predviđen je prelazni period od najmanje godinu dana prije početka naplate kazni. Novčane kazne mogu dostići i do 30 miliona korejskih vona za neoznačavanje generativnog AI sadržaja, što je oko 17.500 evra.

Startap zajednica u zemlji zabrinuta je zbog nejasno definisanih odredbi, koje bi mogle da podstaknu oprezniji, ali manje inovativan pristup kako bi se izbjegli regulatorni rizici, prenosi GSMArena.

Ministarstvo nauke i IKT-a u Koreji najavilo je platformu sa smjernicama i poseban centar za podršku tokom trajanja prelaznog perioda.