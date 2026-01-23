Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

Problem pune memorije na telefonu danas pogađa gotovo svakog korisnika. Postoji, međutim, par trikova koje možete da odradite kako biste ovo riješili.

Moderne aplikacije, fotografije visoke rezolucije i 4K video snimci zauzimaju ogromnu količinu prostora, a keširani podaci se vremenom gomilaju neprimjetno. Najveći "potrošači" memorije na telefonu su:

-Fotografije i video zapisi, koji često zauzimaju između 40 i 60 odsto ukupnog prostora.

-Aplikacije i njihovi podaci, koji s vremenom mogu narasti na više gigabajta.

-Muzika i video sadržaj preuzet za oflajn korištenje.

-Keš fajlovi iz pretraživača i aplikacija za strimovanje.

-Sistemski fajlovi i ostaci nakon ažuriranja.

Samo jedan minut 4K videa može zauzeti i do 400 MB, dok fotografije sa modernih kamera često imaju između 3 i 12 MB. Uz to, aplikacije poput Vocapa ili Instagrama stalno skladište slike, video zapise i poruke, što značajno povećava prostor koji zauzimaju.

Da biste provjerili šta tačno zauzima memoriju vašeg telefona, potrebno je da uđete u podešavanja i otvorite odjeljak za memoriju ili "Device care". Tamo ćete vidjeti jasan prikaz zauzeća po kategorijama, kao i koje aplikacije i fajlovi troše najviše prostora.

Najbrži načini da oslobodite memoriju, često i nekoliko gigabajta za svega par minuta, su sljedeći:

-Obrišite fajlove iz foldera Downloads.

-Očistite keš podataka kod aplikacija koje često koristite.

-Ispraznite korpu za obrisane fajlove.

-Uklonite duplikate fotografija i snimke ekrana.

-Deinstalirajte aplikacije koje niste koristili u poslednjih mesec dana.

Iako postoje brojne aplikacije za čišćenje memorije, preporučuje se korištenje već ugrađenih alata sistema. Oni su bezbjedniji, efikasniji i ne nose rizik od narušavanja privatnosti ili brisanja važnih fajlova.

Kako biste spriječili da vam memorija ponovo bude puna, savjetuje se redovno pravljenje cloud bekapa fotografija i videa, povremena provjera instaliranih aplikacija i praćenje zauzeća prostora. Uz malo discipline i povremeno održavanje, telefon može dugo da ostane brz i pouzdan.