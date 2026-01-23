Logo
Large banner

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

Izvor:

B92

23.01.2026

11:50

Komentari:

0
Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон
Foto: Unsplash

Problem pune memorije na telefonu danas pogađa gotovo svakog korisnika. Postoji, međutim, par trikova koje možete da odradite kako biste ovo riješili.

Moderne aplikacije, fotografije visoke rezolucije i 4K video snimci zauzimaju ogromnu količinu prostora, a keširani podaci se vremenom gomilaju neprimjetno. Najveći "potrošači" memorije na telefonu su:

-Fotografije i video zapisi, koji često zauzimaju između 40 i 60 odsto ukupnog prostora.

Брак вјенчање

Društvo

Sve izraženiji trend odgađanja braka

-Aplikacije i njihovi podaci, koji s vremenom mogu narasti na više gigabajta.

-Muzika i video sadržaj preuzet za oflajn korištenje.

-Keš fajlovi iz pretraživača i aplikacija za strimovanje.

-Sistemski fajlovi i ostaci nakon ažuriranja.

Samo jedan minut 4K videa može zauzeti i do 400 MB, dok fotografije sa modernih kamera često imaju između 3 i 12 MB. Uz to, aplikacije poput Vocapa ili Instagrama stalno skladište slike, video zapise i poruke, što značajno povećava prostor koji zauzimaju.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Objavljene nove goriva

Da biste provjerili šta tačno zauzima memoriju vašeg telefona, potrebno je da uđete u podešavanja i otvorite odjeljak za memoriju ili "Device care". Tamo ćete vidjeti jasan prikaz zauzeća po kategorijama, kao i koje aplikacije i fajlovi troše najviše prostora.

Najbrži načini da oslobodite memoriju, često i nekoliko gigabajta za svega par minuta, su sljedeći:

-Obrišite fajlove iz foldera Downloads.

-Očistite keš podataka kod aplikacija koje često koristite.

-Ispraznite korpu za obrisane fajlove.

-Uklonite duplikate fotografija i snimke ekrana.

-Deinstalirajte aplikacije koje niste koristili u poslednjih mesec dana.

Iako postoje brojne aplikacije za čišćenje memorije, preporučuje se korištenje već ugrađenih alata sistema. Oni su bezbjedniji, efikasniji i ne nose rizik od narušavanja privatnosti ili brisanja važnih fajlova.

Доналд Трамп-21012026

Svijet

Tramp povukao poziv Kanadi za Odbor za mir

Kako biste spriječili da vam memorija ponovo bude puna, savjetuje se redovno pravljenje cloud bekapa fotografija i videa, povremena provjera instaliranih aplikacija i praćenje zauzeća prostora. Uz malo discipline i povremeno održavanje, telefon može dugo da ostane brz i pouzdan.

Podijeli:

Tagovi:

memorija

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

Društvo

Vatrogasci iz Banjaluke savjetuju: Ove greške u domu najčešće izazivaju požare

38 min

0
Грађани Босне и Херцеговине на граничном прелазу Европске уније, путници са пасошима чекају контролу уочи увођења ЕТИАС система 2026. године.

BiH

ETIAS za građane BiH: Od 2026. godine ulazak u EU košta 20 evra

47 min

0
Златна правила за његу фарбане косе

Stil

Zlatna pravila za njegu farbane kose

49 min

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj: Ovo je ključno

51 min

0

Više iz rubrike

Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Nauka i tehnologija

Zemlja ipak ima ŠEST kontinenata?! Novo istraživanje mijenja sve što smo učili

16 h

0
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Da li među nama ima vanzemaljaca? Evo šta kaže Ilon Mask

17 h

0
Русиja тестира нови лијек сличан препарату за лијечење Хочкиновог лимфома

Nauka i tehnologija

Rusija testira novi lijek sličan preparatu za liječenje Hočkinovog limfoma

20 h

0
Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Nauka i tehnologija

Djevojka tužila četiri velike društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

11

35

Tramp povukao poziv Kanadi za Odbor za mir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner