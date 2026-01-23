Oglasio se Kremlj: Ovo je ključno

Rad na rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba odvija se u napetoj atmosferi, jer je tema izuzetno odgovorna, važna i složena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Po pravilu, kada se vode tako ozbiljne konsultacije, niko ne obraća pažnju na vrijeme", rekao je on, komentarišući pregovarački proces između Vladimira Putina i američke delegacije.

Portparol Kremlja je poručio da, kada je riječ o uslovima za mirovni sporazum, Rusija veoma ozbiljno insistira na tome da Oružane snage Ukrajine moraju da napuste teritoriju Donbasa.

Teritorija Donbasa je pretrpjela značajnu štetu tokom borbenih dejstava.

"Stav Rusije je dobro poznat: Ukrajina, odnosno Oružane snage Ukrajine, moraju da napuste teritoriju Donbasa. Moraju biti povučene sa te teritorije. To je veoma važan uslov", naglasio je portparol ruskog lidera.

Otkrio je da Rusku Federaciju u trilateralnoj bezbjednosnoj grupi na pregovorima u Abu Dabiju predstavljaju isključivo vojni predstavnici, ali nije želio zasad da navodi njihova imena.

Portparol šefa ruske države je naglasio da su članovi radne grupe za bezbjednost dobili sinoć instrukcije od predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i da su se jutros uputili u Ujedinjene Arapske Emirate.

Moskva ne želi javno da ulazi u detalje pregovaračkog procesa o Ukrajini, smatrajući to nesvrsishodnim.

"Mi, naravno, ne želimo javno da ulazimo u detalje odredbi o kojima se razgovara. Zato vam ne mogu, niti ću, govoriti o tome šta se tačno podrazumijeva pod takozvanom formulom Enkoridža. Smatramo da to nije svrsishodno", poručio je Peskov novinarima.

Peskov je istakao da će se pregovori između Kirila Dmitrijeva i Stiva Vitkofa u okviru bilateralne radne grupe za ekonomska pitanja održati danas i sutra.

"Tamo će se nalaziti Kiril Dmitrijev i on će sa svojim sagovornikom, a to će biti Stiv Vitkof, nastaviti diskusiju. Koliko mi je poznato, zasad je planirano da sastanak bude u formatu jedan na jedan", rekao je Peskov novinarima.

Takođe, napomenuo je da će milijarda dolara koju će Rusija izdvojiti za Odbor mira biti usmjerena na pomoć Palestini i obnovu teritorija pogođenih borbenim dejstvima.