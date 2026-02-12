U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

Tijelo muškarca starog oko 65 godina pronađeno je u stanu u Malom Mokrom Lugu.

Kako saznaje Telegraf.rs, na tijelu muškarca nisu vidljivi tragovi naslova.

Pretpostavlja se da je muškarac, čiji identitet nije poznat, preminuo prije oko tri mjeseca.

Komšije su danima osjećale smrad, ali su odlučili da prijave problem kada je neprijatan miris nastavio da se pojačava.

Iz Hitne pomoći su mogli samo da konstatuju smrt čovjeka.