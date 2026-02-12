Logo
U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

12.02.2026

21:43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца
Foto: Tanjug

Tijelo muškarca starog oko 65 godina pronađeno je u stanu u Malom Mokrom Lugu.

Kako saznaje Telegraf.rs, na tijelu muškarca nisu vidljivi tragovi naslova.

Маја Гебала

Svijet

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

Pretpostavlja se da je muškarac, čiji identitet nije poznat, preminuo prije oko tri mjeseca.

Komšije su danima osjećale smrad, ali su odlučili da prijave problem kada je neprijatan miris nastavio da se pojačava.

Iz Hitne pomoći su mogli samo da konstatuju smrt čovjeka.

