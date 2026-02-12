Logo
Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U teškoj nesreći koja se desila danas u Sarajevu stradao je mladić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetnica, koja je životno ugrožena.

Naime, tramvaj se kretao iz smjera Željezničke stanice prema Baščaršiji i na uključenju na glavnu saobraćajnicu prošao je kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Sudeći prema snimku, svemu je kumovala neprilagođena brzina, ali da li je razlog toga nemarnost vozača ili tehnički kvar, utvrdiće istraga.

Prema informacijama "Avaza", vozač se trenutno nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje čeka na ispitivanje kod psihijatra.

Kako saznaje "Avaz", on je u stanju šoka.

Nije poznato da li je do ovog trenutka vozač tramvaja ispitan ili će se to naknadno uraditi.

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

tramvaj

