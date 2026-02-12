Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

Izvor:
Avaz
12.02.2026
18:18
Komentari:0
U teškoj nesreći koja se desila danas u Sarajevu stradao je mladić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima i maloljetnica, koja je životno ugrožena.
Naime, tramvaj se kretao iz smjera Željezničke stanice prema Baščaršiji i na uključenju na glavnu saobraćajnicu prošao je kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.
Republika Srpska
Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a
Sudeći prema snimku, svemu je kumovala neprilagođena brzina, ali da li je razlog toga nemarnost vozača ili tehnički kvar, utvrdiće istraga.
Prema informacijama "Avaza", vozač se trenutno nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje čeka na ispitivanje kod psihijatra.
Kako saznaje "Avaz", on je u stanju šoka.
Zdravlje
Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih
Nije poznato da li je do ovog trenutka vozač tramvaja ispitan ili će se to naknadno uraditi.
Hronika
35 min0
Gradovi i opštine
39 min0
Banja Luka
43 min0
Hronika
45 min0
Najnovije
Najčitanije
18
27
18
18
18
17
18
04
18
01
Trenutno na programu