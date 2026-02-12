Drama sa srećnim krajem u Prijedoru: Beba rođena u kolima hitne pomoći

Prava drama, ali sa najsrećnijim mogućim završetkom, odigrala se jutros u Prijedoru kada je ekipa Službe hitne medicinske pomoći pomogla trudnici da na svijet donese bebu – i to tokom vožnje sanitetskim vozilom, daleko od standardnih bolničkih uslova.

Poziv za pomoć zaprimljen je oko 7.30 časova, kada je prijavljeno da trudnica ima jake bolove i intenzivne kontrakcije.

Banja Luka Djeca prelaze pješački, auto ne staje: Zabrinjavajući snimak iz Banjaluke

Medicinska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prijedor odmah je reagovala i krenula prema pacijentkinji, nakon čega je organizovan hitan transport ka prijedorskom porodilištu, koje je istovremeno obaviješteno da se pripremi za prijem porodilje. Ipak, život često piše nepredvidive scenarije.

Beba je bila nestrpljiva te je tokom vožnje od Ul. Vuka Karadžića do bolnice, odlučila da upozna novi svijet.

U sanitetskom vozilu, uz maksimalnu posvećenost i prisebnost medicinskog tima, u 7.50 časova rođena je djevojčica, na radost majke i medicinara koji su u tom trenutku vodili jednu jako važnu životnu bitku.

Po dolasku u Opštu bolnicu „Dr Mladen Stojanović“, majku i novorođenče dočekala je spremna ekipa ginekološko-akušerskog odjeljenja, koja je nastavila medicinsku brigu i nadzor, a prema prvim informacijama, i majka i beba su dobro.

Hronika Djevojka (17) koju je udario tramvaj životno ugrožena

Dežurni doktor urgentne medicine Slavica Mihajlović Lazić ističe da su ovakvi trenuci posebni i za medicinske radnike, ali i izuzetno zahtjevni.

– Teško je opisati sreću i emocije kada vidite da se beba rodila i da se sve završilo dobro, jer ovdje su u pitanju dva života. Posebno kada znate da radite u improvizovanim i vanrednim uslovima, bez dodatne opreme kakvu imaju bolnice i bez okruženja gdje vam je sve na dohvat ruke – rekla je Mihajlović Lazićeva.

Ovaj događaj još jednom je pokazao profesionalizam, hrabrost i humanost medicinskih radnika, koji svakodnevno, često daleko od očiju javnosti, vode borbu za živote pacijenata.

Banja Luka Radnici banjalučke Čistoće najavili štrajk

Jutrošnja intervencija završena je najljepšim mogućim ishodom – rođenjem novog života i još jednom potvrdom koliko su brza reakcija, znanje i posvećenost medicinskih timova neprocjenjivi, piše InfoPrijedor.