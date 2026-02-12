Logo
Large banner

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Autor:

Bojan Nosović

12.02.2026

10:01

Komentari:

0
Гори штала на подручју Зубаца
Foto: ATV

Nedavni požar na štali domaćina Sava Kisjelice u trebinjskom selu Zupci napravio je veliku materijalnu štetu jer su izgojele na hiljade bala sijena.

Savo Kisjelica je ranije za ATV rekao da sumnja da je požar podmetnut.

Da li je, nadležni još nisu utvrdili. Pisali smo i Tužilaštvu i Policijskoj upravi Trebinje koji nas upućuju jedni na druge.

Пожар Саво Требиње

Društvo

Požar u štali, sve izgorjelo: Savo sumnja da je podmetnut

"Dežurni okružni javni tužilac izašao je na lice mjesta nakon izbijanja požara na pomoćnom objektu u selu Ograde, te ovlastio policijske službenike PU Trebinje da, kada se za to steknu uslovi, izvrše uviđaj i preduzmu potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja okolnosti koje su dovele do požara.

Do dostavljanja Izvještaja o postupanju za detaljnije informacije se potrebno obratiti PU Trebinje", stoji u odgovoru iz trebinjskom Tužilaštva.

Slične rečenice su nam napisali i iz PU Trebinje.

"Policijski službenici su izuzeli materijalne tragove i dokaze koji će se u narednom periodu vještačiti kako bi se utvrdio tačan uzrok požara. Za više informacija obratite se Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju",odgovaraju ATV-u iz Policijske uprave Trebinje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

Hronika

Opljačkan trebinjski restoran, ukradeno oko 2.000 KM: Osumnjičeni ekspresno priveden

1 d

0
Колико је бечки валцер коштао требињски буџет?

Gradovi i opštine

Koliko je bečki valcer koštao trebinjski budžet?

14 h

0
Требиње обилазница

Gradovi i opštine

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

4 d

0
Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Gradovi i opštine

Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

5 d

0

Više iz rubrike

Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

Gradovi i opštine

Dobojski đaci bude nadu - složno za Bojanu Savić

14 h

0
Колико је бечки валцер коштао требињски буџет?

Gradovi i opštine

Koliko je bečki valcer koštao trebinjski budžet?

14 h

0
Концерт Полицијског оркестра МУП-а Српске

Gradovi i opštine

Održan koncert Policijskog orkestra MUP-a Srpske

1 d

0
Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

Gradovi i opštine

Srednjoškolci iz Prijedora stali uz Tamaru u borbi protiv opake bolesti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Ukrajinac izbačen sa Zimskih olimpijskih igara: Razlog je - kaciga

10

28

Vrlo nezdrav vazduh u Banjaluci

10

18

Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

10

15

Akcija "Blok": U Banjaluci uhapšen Davor Samardžija

10

01

Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner