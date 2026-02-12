Savo Kisjelica tvrdi da je požar podmetnut: Policija i Tužilaštvo upućuju jedni na druge

Nedavni požar na štali domaćina Sava Kisjelice u trebinjskom selu Zupci napravio je veliku materijalnu štetu jer su izgojele na hiljade bala sijena.

Savo Kisjelica je ranije za ATV rekao da sumnja da je požar podmetnut.

Da li je, nadležni još nisu utvrdili. Pisali smo i Tužilaštvu i Policijskoj upravi Trebinje koji nas upućuju jedni na druge.

"Dežurni okružni javni tužilac izašao je na lice mjesta nakon izbijanja požara na pomoćnom objektu u selu Ograde, te ovlastio policijske službenike PU Trebinje da, kada se za to steknu uslovi, izvrše uviđaj i preduzmu potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja okolnosti koje su dovele do požara.

Do dostavljanja Izvještaja o postupanju za detaljnije informacije se potrebno obratiti PU Trebinje", stoji u odgovoru iz trebinjskom Tužilaštva.

Slične rečenice su nam napisali i iz PU Trebinje.

"Policijski službenici su izuzeli materijalne tragove i dokaze koji će se u narednom periodu vještačiti kako bi se utvrdio tačan uzrok požara. Za više informacija obratite se Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju",odgovaraju ATV-u iz Policijske uprave Trebinje.