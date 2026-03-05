Jezivi detalji napada na mladića (17): Pretukli ga drvenom motkom, otac ga našao u lokvi krvi

U beogradskom naselju Rakovica, 2. marta dogodio se stravičan incident u kojem je teško pretučen sedamnaestogodišnji U.J.

Mladić se trenutno nalazi u kritičnom stanju, dok policija intenzivno traga za trojicom napadača koji su u bjekstvu.

Detalji svirepog napada

Prema saznanjima portala ''Telegraf.rs'', napad se dogodio na ulici, gdje su trojica za sada nepoznatih muškaraca presrela mladića. Nasilnici su žrtvu tukli drvenom motkom, nanoseći mu povrede opasne po život.

Ljekari su konstatovali jezive povrede:

-Prelom lobanje

-Krvarenje na mozgu

-Nagnječenje mozga

Otac zatekao sina u lokvi krvi

Posebno potresan detalj ovog slučaja je to što je teško povrijeđenog U.J. na ulici pronašao rođeni otac. On je sina odmah transportovao u bolnicu, gdje su ga preuzeli ljekari hitne službe. Stanje mladića je i dalje krajnje neizvjesno i on se nalazi pod stalnim ljekarskim nadzorom.

Istraga u toku

O incidentu je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo hitnu istragu.

„Policija intenzivno radi na identifikaciji napadača. Provjeravaju se snimci sa sigurnosnih kamera u okolini mjesta napada, a istraga bi trebalo da utvrdi i motiv ovog brutalnog čina“, navodi izvor blizak istrazi.

Građani Rakovice su uznemireni ovim događajem, a policijske patrole su pojačane u ovom dijelu grada.