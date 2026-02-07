Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

Na brdima sa istočne strane Trebinja bageri su svakodnevnica. Kroz krš i kamenjar uveliko se probija trasa buduće obilaznice. Da radovi napreduju vidi se golim okom. Vidio je i prvi čovjek Puteva Srpske, za ATV kaže da je zadovoljan.

"Mi ćemo do polovine ove godine da završimo prvu fazu odnosno da probijemo svu trasu na nivou zemljanih radova, nakon toga pripremićemo tender za završne radove, ostaće da se uradi hidro faza, potporne konstrukcije, zaštitne mreže i kolovozna konstrukcija. Tada će sama saobraćajnica da profukncioniše u potpunom kapacitetu. U trećem kvartalu ove godine saobraćajnicom će se moći proći na nivou makadamskog kolovoza", rekao je Miroslav Janković, direktor Puteva Republike Srpske.

Plan je da moderna magistrala krene od naselja Banjevci pa mostom preko Trebišnjice, brdom pored Hercegovačke Gračanice i dođe do Aleksine međe odnosno do raskrsnice za Herceg Novi i Dubrovnik. Biće i odvajanje za Crkvinu. Put se probija ali kočnica je na mostu koji je trebao biti završen još 2023 godine. Bilo je planirano da radovi na mostu koštaju oko 11 miliona maraka a finansijer je HET. Da su radovi stali ATV-u potvrđuje resorni načelnik.

"Planiramo da ćemo se sastaviti sa magistralnim putem Trebinje Nikšić vrlo brzo tu trenutno imaju problemi sa mostom vezano za izvođača radova. Ostatak radova teče svojom planiranom dinamikom", rekao je Siniša Vučurević, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Grada Trebinja

Radovi na izgradnji ''Istočne obilaznice oko Trebinja, faza I-1, dionica Aleksina Međa – Banjevci'' počeli su u martu prošle godine, a rok za izvođenje radova je 36 mjeseci. Izvođač radova je firma iz Mostara. Vrijednost ove investicije iznosi blizu 5.000.000 KM sa PDV-om.