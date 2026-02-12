Službeni list objavio odluku Ustavnog suda: Već sljedeća nedjelja biće radna

Službeni list danas je na sajtu objavio odluku Ustavnog suda Crne Gore o ukidanju člana 35a koji se odnosio na neradnu nedjelju u oblasti trgovine, sa datumom broja Službenog lista od 10. februara.

Odluke Ustavnog suda stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, što znači da će već sljedeća nedjelja, 15. februar, biti radna. Ustavni sud je u četvrtak 5. februara saopštio da je ovu odluku dostavio Službenom listu.

Svijet Švedska šalje borbene avione i rendžere na Grenland

Ustavni sud je 28. januara ukinuo kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradnu nedjelju u trgovinama.

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je 7. februara, povodom odluke Ustavnog suda, rekao da je odluka Ustavnog suda obavezujuća za sve i da ne može biti predmet relativizacije ili političkog tumačenja.

Đeljošaj je tada naveo da je „na nama odgovornost da, nakon te odluke, pronađemo rješenje koje će biti u potpunosti usklađeno sa Ustavom“.

Dodao je i da ne može prihvatiti pokušaje da se odluka Ustavnog suda obesmisli niti da se kao rješenje ponovo nameće nešto što je već proglašeno neustavnim.

Region Vozači mlađi od 21 godine neće moći da voze od ponoći do pet sati ujutru

„Takav pristup nije odgovoran i direktno narušava povjerenje u institucije. Podržavam isključivo rješenje koje uvažava i sprovodi odluku Ustavnog suda kroz zakon, u skladu sa njegovom ulogom čuvara ustavnosti i prava građana“, rekao je Đeljošaj 7. februara.

Usaglašavanje zakona

On je poručio da poštuje državu i njene institucije, te da cijela Vlada svakodnevno radi na usaglašavanju zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije, paralelno pripremajući institucije da te zakone sprovode u praksi.

- Vjerujem našim institucijama da imaju kapacitet da zaštite sva prava građana, kao i da obezbijede konkurentno i fer privređivanje u skladu sa evropskim propisima i vrijednostima. Istovremeno, smatram da preporuka Socijalnog savjeta, upućena ministarstvu kojim rukovodim, zahtijeva dodatnu analizu i doradu kako bi bila u potpunosti usklađena sa odlukom Ustavnog suda. Bez tog usklađivanja ne može biti osnova za dalje zakonodavne korake - kazao je Đeljošaj 7. februara.

Svijet Kim Džong Un odabrao budućeg vođu Sjeverne Koreje?

Poziv subjektima

On je tada pozvao trgovinske lance i sve subjekte u oblasti trgovine da ne započinju primjenu radne nedjelje do donošenja konačnog, ustavno usklađenog rješenja.

- Svako drugačije postupanje prije završetka dijaloga vodilo bi pravnoj nesigurnosti i dodatnim problemima u praksi. Takođe, pozivam Skupštinu Crne Gore da sačeka sa odlučivanjem i omogući da se kroz dijalog između privrede, sindikata, Vlade i Skupštine dođe do rješenja koje je ustavno održivo. Predlog koji se trenutno nalazi u proceduri u suštini je identičan rješenjima koja su već proglašena neustavnim i kao takav ne može predstavljati osnov za trajno zakonsko uređenje - istakao je Đeljošaj 7. februara.

Banja Luka Sramna odluka Gradske uprave: SNSD poručuje da su pare za plate obezbijeđene amandmanima

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je takođe 7. februara zabrinutost zbog činjenice da će desetine hiljada radnika, koji su u posljednjih sedam godina uživali pravo na neradnu nedjelju i neradne praznične dane, biti uskraćeni za to pravo.