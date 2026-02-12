Logo
Službeni list objavio odluku Ustavnog suda: Već sljedeća nedjelja biće radna

12.02.2026

17:41

Службени лист објавио одлуку Уставног суда: Већ сљедећа недјеља биће радна

Službeni list danas je na sajtu objavio odluku Ustavnog suda Crne Gore o ukidanju člana 35a koji se odnosio na neradnu nedjelju u oblasti trgovine, sa datumom broja Službenog lista od 10. februara.

Odluke Ustavnog suda stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, što znači da će već sljedeća nedjelja, 15. februar, biti radna. Ustavni sud je u četvrtak 5. februara saopštio da je ovu odluku dostavio Službenom listu.

Ustavni sud je 28. januara ukinuo kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradnu nedjelju u trgovinama.

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je 7. februara, povodom odluke Ustavnog suda, rekao da je odluka Ustavnog suda obavezujuća za sve i da ne može biti predmet relativizacije ili političkog tumačenja.

Đeljošaj je tada naveo da je „na nama odgovornost da, nakon te odluke, pronađemo rješenje koje će biti u potpunosti usklađeno sa Ustavom“.

Dodao je i da ne može prihvatiti pokušaje da se odluka Ustavnog suda obesmisli niti da se kao rješenje ponovo nameće nešto što je već proglašeno neustavnim.

„Takav pristup nije odgovoran i direktno narušava povjerenje u institucije. Podržavam isključivo rješenje koje uvažava i sprovodi odluku Ustavnog suda kroz zakon, u skladu sa njegovom ulogom čuvara ustavnosti i prava građana“, rekao je Đeljošaj 7. februara.

Usaglašavanje zakona

On je poručio da poštuje državu i njene institucije, te da cijela Vlada svakodnevno radi na usaglašavanju zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije, paralelno pripremajući institucije da te zakone sprovode u praksi.

- Vjerujem našim institucijama da imaju kapacitet da zaštite sva prava građana, kao i da obezbijede konkurentno i fer privređivanje u skladu sa evropskim propisima i vrijednostima. Istovremeno, smatram da preporuka Socijalnog savjeta, upućena ministarstvu kojim rukovodim, zahtijeva dodatnu analizu i doradu kako bi bila u potpunosti usklađena sa odlukom Ustavnog suda. Bez tog usklađivanja ne može biti osnova za dalje zakonodavne korake - kazao je Đeljošaj 7. februara.

Poziv subjektima

On je tada pozvao trgovinske lance i sve subjekte u oblasti trgovine da ne započinju primjenu radne nedjelje do donošenja konačnog, ustavno usklađenog rješenja.

- Svako drugačije postupanje prije završetka dijaloga vodilo bi pravnoj nesigurnosti i dodatnim problemima u praksi. Takođe, pozivam Skupštinu Crne Gore da sačeka sa odlučivanjem i omogući da se kroz dijalog između privrede, sindikata, Vlade i Skupštine dođe do rješenja koje je ustavno održivo. Predlog koji se trenutno nalazi u proceduri u suštini je identičan rješenjima koja su već proglašena neustavnim i kao takav ne može predstavljati osnov za trajno zakonsko uređenje - istakao je Đeljošaj 7. februara.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je takođe 7. februara zabrinutost zbog činjenice da će desetine hiljada radnika, koji su u posljednjih sedam godina uživali pravo na neradnu nedjelju i neradne praznične dane, biti uskraćeni za to pravo.

