Novi udes u Srpskoj: Vozač prevezen na Hirurgiju

Na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad, u mjestu Brezičani, u četvrtak ujutru oko 10.15 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je sa kolovoza sletjelo putničko vozilo marke pežo, kojim je upravljao Prijedorčanin Z.N. potvrdila je Zvezdana Alendarević, portparol PU Prijedor.

Na mjesto nezgode ubrzo su stigle ekipe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, kao i pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su pružili pomoć povrijeđenom vozaču i obezbijedili mjesto događaja.

Nakon pregleda u sanitetskom vozilu i ukazane prve pomoći, dežurni doktor urgentne medicine procijenila je da je potrebno obaviti dodatnu dijagnostiku, zbog čega je vozač kolima hitne pomoći prevezen na Odjeljenje hirurgije Opšte bolnice "Dr Mladen Stojanović" u Prijedoru.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, koji utvrđuju okolnosti i uzroke ove saobraćajne nezgode.

Iz Policijske uprave Prijedor ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, te da brzinu kretanja vozila prilagode stanju i uslovima na putu, kako bi se spriječile slične nezgode i sačuvala bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, prenosi "InfoPrijedor".