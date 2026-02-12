CIK BiH kažnjava za verbalni delikt?

Upakovao je to CIK u član Izbornog zakona BiH koji zabranjuje političkim subjektima da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle da ugroze integritet izbornog procesa i dezinformišu birače.

Jasno je i članovima CIK-a da hodaju po tankoj granici do Zakona o kleveti, pa su se i sami sebi pravdali na sjednici.

SNSD je kažnjen, kako je to pojasnio šef sektora za pravne poslove CIK-a, jer je Milorad Dodik rekao da je Centralna izborna komisija neobjektivna i da postupa pristrasno, bez navođenja dokaza.

"Treba naglasiti da ovdje klevete koje su izrečene na račun članova Centralne izborne komisije BiH nisu bile predmet odlučivanja, nisu predmet ove odluke, nisu osnov za sankciju već dezinformacija o Centralnoj izbornoj komisiji kao instituciji koja provodi izborni proces, širenje dezinformacija i dezinformisanje birača o izbornom procesu, čime se narušava integritet izbornog procesa", kaže Mišo Krstović, šef Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u Sekretarijatu CIK BiH.

Nisu legitimni, nisu legalni, nisu izabrani ni kako zakon, ni kako bog zapovijeda, nego po volji nekih, kaže o članovima CIK-a danas predsjednik SNSD-a.

Postavlja im pitanja koja se u najvećem dijelu odnose na to kako CIK planira da zaštiti integritet izbornog procesa nakon što je stvorio atmosferu krađe i prevare na izborima, a ponovljeni izbori donijeli još bolji rezultat SNSD-a.

"Šta sad? Hoćete nešto objasniti? Kako su onda oni... Što ste smjenjivali predsjednike biračkih odbora kad se pokazalo da je na tim mjestima veći rezultat nego što je bio? Dakle, kako mislite da ljudima se sada izvinite? Šta mislite da uradite? Mislite da je to gotovo, je li? Kako ste mogli da osumnjičite ljude za tako nešto?", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD

Pored SNSD-a, takođe zbog tobožnjeg širenja lažnih informacija, kažnjeni su i SDS i stranka „Za pravdu i red“. Navodno se to odnosi na to što su Aleksandra Pandurević i Nebojša Vukanović prozivali suprugu predsjednika CIK-a da je za vrijeme dok je Siniša Karan bio ministar postala savjetnik u MUP-u Srpske.

Pandurević se još nije oglasila. Nebojša Vukanović jeste – 13 minuta na svom Jutjub kanalu pričao je o Dodiku, SNSD-u, kupovini glasova, troškovima po svim kaznama i tužbama za klevetu. Ovih dana će na sud, između ostalog, i sa predsjednikom CIK-a.

"Ovo je tužba za klevetu Jovan, ja mislim. Evo ga, Kalaba Jovan. On me tužio i mi ćemo sada ići – ako se to ovdje jasno vidi – mi ćemo sada ići na suđenje i biće Jovo Kalaba, Vukanoviću se upućuje tužba jer sam rekao da je njegova supruga u sukobu interesa. Nek' sud odluči, a ne CIK na sebe preuzima ulogu i sudije i tužioca i kaže 12 hiljada jer si govorio istinu", rekao je Vukanović.

Sve tri stranke mogu da se žale na odluke CIK-a. Odluke CIK-a nisu dostupne javnosti.

Javnosti još nije dostupna ni informacija kako Centralna izborna komisija štiti integritet izbornog procesa u dijelu koji se odnosi na propuste u provođenju izbora poput onih da su građani na izborima u novembru glasali bez važećih ili ikakvih dokumenata.