Taksista doživio infarkt tokom vožnje: Zakucao se u dva automobila, pa udario u banderu

Zrenjaninski taksista, u Ulici Nikole Pašića u širem centru grada, prema još nezvaničnim informacijama, u toku vožnje dobio je infarkt i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su učestvovala još dva vozila.

Prema još nezvaničnim informacijama, nakon što mu je iznenada pozlilo, taksista je izgubio kontrolu i "zakucao" se u dva putnička automobila, a onda je njegovo vozilo udarilo u banderu.

Zrenjaninska Ulica Nikole Pašića, bila je zatvorena za saobraćaj, ubrzo je na mjestu nesreće bila i Hitna pomoć, a dežurni ljekar, nažalost, mogao je samo da konstatuje smrt nesrećnog taksiste.