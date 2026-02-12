Taksista doživio infarkt tokom vožnje: Zakucao se u dva automobila, pa udario u banderu

Izvor:
Kurir
12.02.2026
19:13
Zrenjaninski taksista, u Ulici Nikole Pašića u širem centru grada, prema još nezvaničnim informacijama, u toku vožnje dobio je infarkt i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su učestvovala još dva vozila.
Prema još nezvaničnim informacijama, nakon što mu je iznenada pozlilo, taksista je izgubio kontrolu i "zakucao" se u dva putnička automobila, a onda je njegovo vozilo udarilo u banderu.
