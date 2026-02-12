Logo
Large banner

Taksista doživio infarkt tokom vožnje: Zakucao se u dva automobila, pa udario u banderu

Izvor:

Kurir

12.02.2026

19:13

Komentari:

0
Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру
Foto: Pexels

Zrenjaninski taksista, u Ulici Nikole Pašića u širem centru grada, prema još nezvaničnim informacijama, u toku vožnje dobio je infarkt i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su učestvovala još dva vozila.

Prema još nezvaničnim informacijama, nakon što mu je iznenada pozlilo, taksista je izgubio kontrolu i "zakucao" se u dva putnička automobila, a onda je njegovo vozilo udarilo u banderu.

ЦИК БиХ-22092025

BiH

CIK BiH kažnjava za verbalni delikt?

Zrenjaninska Ulica Nikole Pašića, bila je zatvorena za saobraćaj, ubrzo je na mjestu nesreće bila i Hitna pomoć, a dežurni ljekar, nažalost, mogao je samo da konstatuje smrt nesrećnog taksiste.

Podijeli:

Tagovi :

taksista

infarkt

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тришић Бабић: Изјаве Блануше да су за кандидата СНСД-а гласали необразовани грађани скандалозне

Republika Srpska

Trišić Babić: Izjave Blanuše da su za kandidata SNSD-a glasali neobrazovani građani skandalozne

2 h

21
Прави пакао: Србија у групи смрти

Fudbal

Pravi pakao: Srbija u grupi smrti

2 h

0
У Русији развијена прва апликација за борбу против сезонских алергија

Nauka i tehnologija

U Rusiji razvijena prva aplikacija za borbu protiv sezonskih alergija

2 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Preokret oko Vlahovića koji niko nije očekivao

2 h

0

Više iz rubrike

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

Srbija

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

3 h

0
Болница Добој-операција

Srbija

Ljekari pokušali da ga odgovore, ali je on insistirao: Novi detalji tragedije u Čačku

9 h

0
Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Srbija

Preminuo muškarac nakon operacije krajnika: Još jedna tragedija u Čačku

10 h

0
Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

Srbija

Pao "Vračarac": Imao lažni pasoš BiH, pancir i tri telefona

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

43

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

21

38

Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

21

33

Izbjegnite ove greške ako se farbate kod kuće

21

27

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

21

24

Tramp: Plan obnove Gaze vrijedan više milijardi dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner