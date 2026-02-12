Snimak trenutka kada tramvaj iskače iz šina: Dramatične scene na ulici

Sarajevo je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Portal "Avaza" je u posjedu snimka koji prikazuje trenutak iskakanja tramvaja iz šina.

Republika Srpska Načelnik Glavne uprave MUP-a Rusije za grad Moskvu čestitao Karanu izbornu pobjedu

Prema dostupnim podacima, do nesreće je došlo prilikom iskliznuća tramvaja iz tračnica, nakon čega su uslijedile dramatične scene na ulicama Sarajeva.