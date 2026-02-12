Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Sarajevu

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se o tragičnoj kantonalnoj nesreći u kojoj je jedna osoba poginula.

"Uviđaj zbog tramvajske nesreće koja se dogodila na području opštine Centar, biće nastavljen i sutra", naveli su iz Tužilaštva.

Ističu da se uviđaj radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.

"Biće sprovedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama. U ovoj fazi postupka, Tužilaštvo ne može davati više informacija", poručuju u saopštenju.