Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Sarajevu

12.02.2026
Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se o tragičnoj kantonalnoj nesreći u kojoj je jedna osoba poginula.
"Uviđaj zbog tramvajske nesreće koja se dogodila na području opštine Centar, biće nastavljen i sutra", naveli su iz Tužilaštva.
Ističu da se uviđaj radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.
"Biće sprovedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama. U ovoj fazi postupka, Tužilaštvo ne može davati više informacija", poručuju u saopštenju.
