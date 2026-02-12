Logo
Large banner

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Sarajevu

Izvor:

ATV

12.02.2026

15:40

Komentari:

0
tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se o tragičnoj kantonalnoj nesreći u kojoj je jedna osoba poginula.

"Uviđaj zbog tramvajske nesreće koja se dogodila na području opštine Centar, biće nastavljen i sutra", naveli su iz Tužilaštva.

Несрећа у Сарајеву

Hronika

U toku izvlačenje tijela nakon stravične nesreće: Stradala djevojka od 16 godina?

Ističu da se uviđaj radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke.

"Biće sprovedena potrebna vještačenja s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i načina nastanka nesreće, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim radnjama. U ovoj fazi postupka, Tužilaštvo ne može davati više informacija", poručuju u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

tramvaj

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Несрећа у Сарајеву

Hronika

U toku izvlačenje tijela nakon stravične nesreće

2 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Djevojčici amputirana noga nakon nesreće u Sarajevu

3 h

0
Преминула жена која је пала са УКЦ-а Српске

Hronika

Preminula žena koja je pala sa UKC-a Srpske

5 h

0
Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Hronika

Žena pala sa petog sprata zgrade UKC-a Srpske

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Banke upozorile klijente: Možete ostati bez novca

18

18

Vozač tramvaja smrti u stanju šoka prebačen na KCUS: Čeka na ispitivanje psihijatra

18

17

Daju kuću potpuno besplatno, ali ima začkoljica

18

04

Tihi simptomi koji ukazuju na ozbiljnu bolest: Ne ignorišite ih

18

01

Minić poslao poruku pripadnicima SAJ-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner